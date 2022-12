Werbung

Drei magere Autojahre in Folge – die Ursachen sind bekannt: Pandemie, Halbleitermangel, Ukraine-Krieg, nicht zuletzt der Technologiewandel – sind für Wolfgang Wurm, bei Porsche Austria für Seat und Cupra verantwortlich, kein Grund, in Pessimismus zu verfallen. Selbst wenn das voraussichtliche finale Marktergebnis 2022 mit 215.000 bis 220.000 neu zugelassenen Pkw (österreichweit) auf dem Niveau des Jahres 1984 liegt.

Unter den Top 20 des Pkw-Gesamtmarkts firmiert Seat derzeit an 7. Stelle, Cupra an 16. Stelle. Beide Marken gemeinsam kommen auf einen Gesamtmarktanteil von 7,6 Prozent (5,0 Seat, 2,6 Cupra). Diesbezüglich sind die Kata- lanen in Österreich absolute Weltspitze – noch vor den Spaniern, die mit 7,5 Prozent abschließen.

Seat und Cupra ergänzen und brauchen einander, sie sprechen völlig unterschiedliche Zielgruppen an!“ Wolfgang Wurm, Geschäftsführer Porsche Austria GmbH & Co OG

Impulsgeber für Cupra ist, knapp hinter dem Formentor, mit 2.218 Neuzulassungen der vollelektrische Born. Das bedeutet Rang 3 im E-Pkw-Ranking (derzeit 15,3 Prozent Gesamtmarktanteil), hinter Tesla Model Y und VW ID.4, noch vor dem Škoda Enyaq iV. Über die Gesamtpalette hinweg wurden heuer (Jänner bis November 2022) 5.051 Cupra abgesetzt (2020: 148, 2021: 1.983). Topmodell ist nach wie vor der Formentor, mit fast 50 Prozent Volumensanteil.

Seat hingegen muss nach dem Auslaufen des Mii nun auch ohne den Österreich-Erfolgsträger Alhambra auskommen. Dennoch verbleibt der Cupra-Muttermarke die Rolle des Einstiegs in die sportliche Welt des VW-Konzerns. Mit dem Kundenanreiz der Österreich-Editionen für Ibiza, Arona, Leon Fünftürer und Kombi, Ateca sowie Tarraco.

Für 2023 erwartet sich der Seat/Cupra-Österreich-Boss „Stabilisierung und Erholung“ sowie „ein anhaltendes Wachstum, vor allem für die junge katalanische Marke, mit neuen Einstiegsmotorisierungen und auch der Fortsetzung der Alpha-Sondermodelle“. Neue Cupras sind ab 2024 angesagt: Tavascan und Terramar. 2025 folgt der elektrische Hoffnungsträger – der Urban Rebel.

Aktuell kommt dem Born vor allem die Weiterführung der staatlichen Förderung für Elektrofahrzeuge entgegen: Private können 5.400 Euro vom Kaufpreis abziehen. Für PHEVs gibt es 2.750 Euro, wenn sie nicht mehr als 60.000 Euro kosten und eine elektrische Reichweite von 60 Kilometer haben.