Ein spanischer Klassiker

Seit seiner Einführung im Jahre 1984 ist der Ibiza eine der wichtigsten Stützen für den Erfolg des spanischen Automobilherstellers. So ist er unter anderem das beliebteste Fahrzeug, das vom Montageband in Martorell rollt.

In Österreich verkaufte sich der Ibiza (benannt nach einer spanischen Partyinsel) immer gut – und er verkauft nach wie vor gut. „Der Ibiza ist ein Symbol der Autoindustrie und eine der wichtigsten Stützen der Marke“, betont Wayne Griffiths, Vorstandsvorsitzender sowie Vorstand für Vertrieb und Marketing der Seat S.A. und CEO von Cupra.

Die überarbeitete fünfte Generation überzeugt rundum – der Innenraum ist intuitiv, funktional und hochwertig. Innovative Connectivity-Technologien und erstklassige Materialien tragen primär dazu bei.

Unter seiner Haube bietet der „kleine“ Seat vier Motoren mit 80, 95, 110 und 150 PS (1,0 und 1,5 Liter Hubraum), die mit Benzin betrieben werden bzw. mit Handschaltung oder Doppelkupplungsgetriebe erhältlich sind. Darüber hinaus punktet der Fünftürer und Fünfsitzer mit coolen Fahrerassistenzsystemen, die Fahrten in dem urbanen Fahrzeug, unabhängig von den Bedin-gungen, noch entspannter machen ...

Übrigens: Der Ibiza wurde am Seat-Firmensitz in Martorell konzipiert, entwickelt und gefertigt. Und last but not least: Der Seat Ibiza hat bei der BVZ-Autowahl 2021 in der Kategorie „Der Handliche“ gewonnen. Verdient gewonnen.

Wissenswertes über den Seat Ibiza:

Ab 14.990 Euro für den Ibiza Austria Edition mit 80 PS. Mit 150 PS ab 24.890 Euro.

Seat-Händler in Ihrer Nähe: