Gezählt zu sein scheinen die Tage der Kleinstwagen mit Verbrennermotor. Als zu unwirtschaftlich bezeichnen die Hersteller das Verhältnis zwischen den Kosten für die Adaptierung der Antriebe auf die geltenden Emissionsbestimmungen und den generierbaren Verkaufspreisen. Eine Möglichkeit, das Leben der Stadtzwerge zu verlängern, ist die Elektrifizierung. Ein Ausweg, den Seat für den nunmehr ausschließlich fünftürigen Mii jetzt in Angriff nimmt. Mit einem Umbau auf Stromantrieb als für die nächste Zeit ein-zige Antriebsoption.

Die Implantierung eines Elek-troaggregats samt Leistungselek-tronik und Energiespeicher hat jedoch nicht zur Folge, dass sich der katalanische Mini grundlegend verändert hätte. Von außen outet er sich anhand der electric-Logos als Stromer, innen zeugt eine neue Armaturenbrettdekoration davon, und die Tankanzeige zeigt kWh statt Liter an. Verblieben ist die Anordnung der Bedienelemente. Dazugekommen ist eine Smartphone-Halterung auf dem Dash-board, denn für Multimedia- und Konnektivitätsfunktionen sowie Navigation ist Smartphone-Inte-gration serienmäßig an Bord. Geblieben ist sogar der klassische Handbremshebel. Unverändert ist ebenso das Kofferraumvolumen, mit 251 bis 923 Litern Aufnahmevermögen. Allerdings hat der 3,60 Meter kurze, frontgetriebene Viersitzer als electric gegenüber dem Benziner rund 300 Kilogramm an Gewicht zugelegt (somit ab 1.235 Kilogramm).

Dennoch bewegt sich der unter Strom gesetzte Winzling keineswegs schwerfällig, sondern spritziger als davor in seinen Benziner- und Erdgaszeiten. Dafür sorgen die 83 PS (und 212 Newtonmeter) Spitzenleistung des Elektroaggregats. Wie weitgehend üblich bei Batterietrieblingen übernimmt ein einstufiges Getriebe die Gangsortierung. Elektrische Energie wird gespeichert und geholt aus 32,3-kWh-Akku-Kapazität. Die soll, nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure; deutsch etwa: weltweit einheitliches Leichtfahrzeuge-Testverfahren) für bis zu 260 Kilometer reichen. Vorausgesetzt, man reizt nicht an jeder Ampel den spontanen Antritt aus und nützt die mögliche Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h (auf den Stadtautobahnen) möglichst sparsam. Die Leistungsenfaltung ist ohnehin für den Stadtbetrieb ausgelegt: 0 auf 50 km/h gehen in 3,9 Sekunden, für 0 auf 100 km/h braucht er 12,3 Sekunden. Ersteres ist kein leeres Versprechen und ist auch in der Verkehrsdichte der spanischen Hauptstadt Madrid, dem Fahrdebüt-Terrain, sehr gut brauchbar.

Als Normmixverbrauch gibt Seat 14,4 bis 14,7 kWh pro 100 Kilometer an (WLTP). Die Ladezeiten: eine Stunde bei 40 kW Ladeleistung (DC), vier Stunden an einer Wallbox mit Drei-Phasen-Wechselstrom und 7,2 kW Ladekapazität (AC) für jeweils 80 Prozent Akku-füllung.

Seat hat mit dem Batterieflitzer mehr vor als bloß ein weiteres Stromauto zu bieten. Ziel ist es vor allem, den Einstieg ins Elek-troautofahren kostengünstig zu gestalten. Der österreichische Importeur hat dafür ein spezielles Paket zusammengestellt. Für Privatkunden ist der elektrische Mii ab einem Preis von 17.690 Euro zu haben. Die Reduktion vom Listenpreis kommt zustande durch einen Seat-Elektro-Bonus (1.800 Euro), eine staatliche Förderung (1.500 Euro) und eine ÖBB Classic-Card für ein Jahr (Wert: knapp 1.900 Euro). Im Visier hat man damit die Verknüpfung zwischen individueller und öffentlicher, lokal emissionsfreier Mobilität: das Auto für die Kurz-, die Bahn für die Langstrecke. Samt eigens reservierten Parkplätzen und Ladestationen an Bahnhöfen.

Neu: Seat Mii electric

Start & Preis. Das Publikumsdebüt und den Verkaufsstart wird der Mii electric im Jänner absolvieren, im Rahmen der Vienna Autoshow (16. bis 19. Jänner 2020). Ab 20.990 Euro (Preisliste), ab 17.690 Euro inklusive Seat-Elektro-Bonus, staatlicher Förderung und ÖBB Card-Classic für ein Jahr.

Das Basismodell hat unter anderem: Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung, Klimaautomatik, Sitzheizung, LED-Tagfahrlicht, Radio, Smartphone-Integration, Parksensoren hinten. Das Ausstattungsniveau Plus inkludiert mehr Lautsprecher, Lederlenkrad, Lederhandbremshebel, Lederschalthebel, geteilt klappbare Fondbank, 16-Zoll-Aluminiumfelgen.

Mit der Einführung des Mii electric wird es den Kleinstwagen nur mehr emissionsfrei geben.