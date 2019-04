Eines vorweg: Mit CNG-Autos darf man in die Tiefgarage fahren! Das Fahrverbot gilt/galt für Autos mit Flüssiggas. CNG steht für Compressed Natural Gas/komprimiertes Erdgas.

Bereits in der Vergangenheit hat Seat mit den CNG-betriebenen Modellen des Leon und des Ibiza Pionierarbeit geleistet. Seat glaubt fest an Erdgas – und bringt jetzt drei neue CNG-Modelle (Ibiza, Arona und Leon) auf den Markt. Alle drei haben ein modifiziertes und größeres Erdgastanksystem, bestehend aus drei CNG-Einzeltanks aus Kohlefaserverbundstoff (unter einer speziellen Bodenplatte im Heck verbaut). Auch die Motoren wurden überarbeitet und für den Betrieb mit CNG weiter optimiert.

Ibiza TGI-Hybrid und Arona TGI-Hybrid (Turbo Gas Injection)

Der neue 1,0-Liter-Dreizylinder leistet 90 PS (160 Newtonmeter) – (ab) 3,9 Kilogramm Erdgas pro 100 Kilometer, kombinierte CO 2 -Emission von (ab) 107 Gramm pro Kilometer.

Leon TGI-Hybrid (Fünftürer oder Kombi)

Unter der Motorhaube: 1,5-Liter-Aggregat mit 130 PS (200 Newtonmeter) – (ab) 4,2 Kilogramm Erdgas pro 100 Kilometer, kombinierte CO 2 -Emission von (ab) 115 Gramm pro Kilometer. Insgesamt kann der Kompakte ein Fassungsvermögen von 19 Kilogramm vorweisen, was ihm eine Reichweite von bis zu 440 Kilometern im reinen CNG-Betrieb ermöglicht.

Und dank der automatischen Umschaltung auf Benzin (man merkt davon überhaupt nichts) kann diese Strecke um weitere 150 Kilometer verlängert werden. Der Leon TGI-Hybrid ist nicht nur sauber, er bietet auch ein tolles Preis/Leistungs-Ver-hältnis, auch durch den höheren Wirkungsgrad von CNG im Vergleich zu anderen Kraftstoffen: Die von einem Kilogramm CNG erzeugte Energie entspricht 2,0 Litern LPG (Liquefied Petroleum Gas/Flüssiggas), 1,5 Litern Benzin und 1,3 Litern Diesel.

Last but not least: Erdgastanken geht ganz easy (in Österreich gibt es aktuell ca. 160 Erdgastankstellen) …

Start & Preis

Ab sofort – Ibiza ab 15.990 Euro, Arona ab 19.990 Euro, Leon ab 21.290 Euro, Leon ST ab 22.440 Euro. Leon/Leon ST: optional auch mit Doppelkupplungsgetriebe erhältlich. Ausstattungsversionen: Style, Xcellence und FR. Achtung: Bis Ende des Jahres gibt es einen Seat-Erdgasbonus in der Höhe von 2.000 Euro.