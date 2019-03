Darf es ein bisserl mehr sein? Es war zu erwarten, dass Skoda eine VW-Konzern-Baubasis auf ganz eigene Art interpretiert. Somit ist der Kamiq – der Dritte im SUV-Bunde aus Mlada Boleslav und der Dritte in der Reihe der kompakten Crossover der VW-Gruppe – in allen Abmessungsdetails größer als seine Brüder Seat Arona und VW T-Cross. Die Tschechen haben den (gemeinsamen) A0-Querbau-kasten im Radstand gestreckt und die Räder, die 16 bis 18 Zoll groß sein können, weiter nach außen gerückt.

Das ergibt für den Subkompakten mit einer Bodenfreiheit von 201 Millimetern eine Außenlänge schon in einer Kompaktsegmentdimension nur knapp unter der des Scala (4.362 Millimeter). Was einerseits immer noch City-Tauglichkeit garantiert, nicht alleine aufgrund der angehobenen Sitzposition, andererseits die Ansprüche größerer Reisen erfüllen kann (Kofferraumvolumen von 400 bis 1.395 Liter).

„Im Kamiq kombiniert Škoda die Vorzüge eines SUV mit der Agilität eines Kompaktfahrzeugs.“ Gregor Waidacher, Pressesprecher Skoda Austria

Im Prinzip hat der kleine Bär, dessen Name so viel wie „passt perfekt zu allen Situationen“ bedeutet, seinen Einstand bereits vor knapp einem Jahr gefeiert. In China. In einer für chinesische Ansprüche maßgeschneiderten Design-, Ausstattungs- und Motorisierungsversion. Für Europa jedoch ist seine Optik eine Fortführung der mit dem Scala neu interpretierten Skoda-Formensprache. Mit dieser sieht der Kamiq seinen größeren Brüdern Kodiaq und Karoq zwar unverkennbar ähnlich, doch weisen Details – wie etwa die über den Hauptscheinwerfern gesetzte, kristallin mit je vier Einzelleuchten gestaltete LED-Tagfahrlichtleiste – seine Eigenständigkeit aus.

Die ist außen wie innen alles andere als Kleinstwagen-trächtig, mit kommodem Raumangebot für bis zu fünf Personen mit zeitlos unverspielter und klar strukturierter Einrichtung samt optisch und haptisch feinen Materialoberflächen. Im Cockpit kann man Digitales haben, mit einem konfigurierbaren 10,25 Zoll großen TFT-Display. Das Infotainmentsystem kommt gemeinsam mit einem frei stehenden taktilen Display, in der Top-Version in 9,2-Zoll-Dimension.

Das Motorenportfolio, durchwegs Turbo-aufgeladen und mit Bremsenergierückgewinnungs-system auf Wirtschaftlichkeit getrimmt, besteht auf der Benziner-seite aus einem 1,0-Liter-Dreizylinder mit 95 oder 115 PS sowie einem 1,5-Liter-Vierzylinder mit 150 PS (und Zylinderabschaltung). Die Dieselfraktion wird von einem 115-PS-1,6-Liter-Vierzylinder (mit SCR-Kat) repräsentiert. Dazu kommt ein Erdgastriebling, basierend auf dem 1,0-Liter-Dreizylinder-Benziner, mit 90 PS, monovalent ausgelegt (neun Liter Benzin als Notreserve). Zusammengespannt sind die Aggregate entweder mit manueller Fünf- bzw. Sechs-Gang-Schaltung oder einem siebenstufigen Doppelkupplungsgetriebe. Allradantrieb ist, klassenüblich, kein Thema, dafür – als Aufpreisextra – ein

Unterbodenschutz.

Topaktuelle Technik ist angesagt. Das beginnt beim komfortabel-straff ausgelegten Fahrwerk. Eine sportliche Version mit zwei Abstimmungsmodi, anwählbar im vierstufigen Fahrprofilmenü, ist samt zehn Millimeter Tieferlegung eine Option. Abgesehen vom bereits angesprochenen Infotainmentsystem kann eine ganze Reihe weiterer Elektronik an Bord sein: Sicherheitssysteme von Brems- über Front- bis Spurhalteassistent, dazu adaptiver Abstandsregeltempomat (bis 210 km/h), Rückfahrkamera, Einparkhelfer … Dazu kommen permanente Konnektivität, via e-SIM-Karte, und auf Wunsch feine Akustik anhand diverser Soundsystemab-stufungen. Die Fülle der „Simply Clever“-Features ist mit einem Türkantenschutz (wie im Kodiaq) komplett. Komfortabel kann es im Winter sein, im Kamiq kann man gegen Aufpreis nicht nur die Sitze, sondern auch die Frontscheibe und das Lenkrad beheizen. Damit wird er für den harten Winter gut vorbereitet sein …