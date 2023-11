Seltene BMW-Oldtimer im Wiener Neustädter Museum

Von 15. November bis 21. April nächsten Jahres werden seltene Fahrzeuge die Geschichte von BMW in „Familie Fehrs Oldtimer Museum“ in der Stadionstraße 36a zu sehen sein. Vom Cabrio 1928 bis zum Kindertretauto von 1982 gib es viele interessante Fahrzeuge zu besichtigen. Im Oldtimer Museum sind zudem laufend an die 60 Oldtimer zu bewundern. Geöffnet ist Montag bis Sonntag von 11 bis 19 Uhr, Eintritt acht Euro.