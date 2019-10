Durch eine gewisse Fremdartigkeit aufgefallen war die Marke SsangYong, als Ende der 1990er/ Anfang der 2000er-Jahre die ersten Modelle bei uns auftauchten. Das hatte weniger mit dem Namen zu tun als mit dem Design – siehe Rexton, siehe Rodius, siehe Korando. Nun, Ersterer hat sich längst ein westlicheres Outfit zugelegt, Zweiterer läuft aus und Letzterer startet jetzt in seine vierte Generation. Er hatte sich schon bisher durch ein europäischeres Outfit auffällig gemacht, etwas im Hintertreffen war er allerdings bezüglich Assistenztechnik gewesen.

Das Aussehen ist jetzt, ob Geschmackssache oder nicht, noch gefälliger, und nachgeholt hat der koreanische Hersteller mit wechselndem Besitzerhintergrund (derzeit: Mahindra) in Bezug auf elek-tronische Helferlein. Das ging einher mit einer Neuinterpretation des Interieurs und der Antriebe.

„Der neue Korando ist nach dem Rexton der nächste Beweis für die Richtungsän-derung der Produktphilosophie!“ Doris Bracher, Pressesprecherin SsangYong Österreich

Spürbar optimierend agiert hat man bei der Inneneinrichtung, was Geräumigkeit und Ergonomie betrifft. Auch im Fond gibt es reichlich Beinraum, die Sitzfläche der Rückbank ist allerdings etwas kurz. Der Kofferraum fasst 551 bis 1.248 Liter. Ein Lederlenkrad gehört dazu. Zwar geht es an Armaturenbord, Türen etc. nicht ohne Hartplastik, doch ist das fein genarbt. Im Kontrast dazu schimmern großflächig lackierte Dekorelemente. Das eher weich gepolsterte Mobiliar ist in der Basis mit Stoff bezogen, man kann aber auch Leder haben. Das Kombiins-trumentarium ist modern, ab der Einstiegsstufe digital, das Display bis zu 10,25 Zoll groß. Die Bedienung ist klar verständlich, Schalter und Regler sind intuitiv auffindbar. Der Infotainment-Touchscreen misst je nach Ausstattungsstufe acht oder neun Zoll.

Stolz sind die SsangYong-Leute auf die Antriebe. Es sind ein 1,6-Liter-Diesel mit 136 PS und ein demnächst nachgereichter 1,5-Liter-Benziner mit 163 PS, entweder mit manueller Sechs-Gang-Schaltung oder sechsstufiger Wandlerautomatik. Allradantrieb ist in den höheren Ausstattungsniveaus an Bord. Randbemerkung: Start/ Stopp gibt es nur in Kombination mit Frontantrieb. In der Pipeline steht ein vollelek-

trischer An-trieb.

Eine erste Kostprobe lieferte der Selbstzünder mit Schaltgetriebe in der Gegend rund um das wunderschöne Schloss Thalheim. Das Aggregat (konzipiert von AVL, umgesetzt von SsangYong) läuft homogen, gut geräuschgedämmt, spricht spontan an, setzt die solide Leistung verlässlich in Vortrieb um, die Getriebeübersetzung passt für Land- und Dorfstraßenbetrieb. Das Fahrverhalten ist neutral, die Federung komfortabel, die Lenkung ausreichend direkt, das Bremspedalgefühl wirkte etwas

zu weich.

Stolz ist man auf die Ausstattung respektive auf die Optionen. In der Liste stehen Sitzbelüftung und Lenkradheizung ebenso wie eine elektrisch betätigte Heckklappe. Abgesehen davon wurde größtes Augenmerk darauf gelegt, das Konvolut an elektronischen Helfern an den Mitbewerb anzupassen. Das umfasst: Notbremssystem, Assistenten für das Spurhalten, für die Querverkehrs- und Totwinkelwarnung sowie für das Fernlicht, dazu kommt ein adaptiver Abstandsregeltempomat. Zum Thema Konnektivität wird Smartphone-Inte-gration offeriert.