Mehr als die Hälfte der Wege werden mit dem Auto zurückgelegt

Signifikant unter dem Schnitt bei der Nutzung des Pkw liegen jüngere Personen zwischen 18 und 29 Jahren. Sie geben an, in einer normalen Woche knapp 46 Prozent der anfallenden Wege mit dem Auto zurückzulegen. Danach steigt die Autonutzung rapide: Die Über-30-Jährigen legen 60 Prozent der Strecken vierrädrig motorisiert zurück. Zwar sind die östlichen Bundesländer mehr mit dem Auto unterwegs (63 Prozent der Wege) als die westlichen (58,7 Prozent), aber in Wien ist es dennoch anders: Wienerinnen/Wiener nutzen ihr Fahrzeug noch weniger als Unter-30-Jährige und legen im Schnitt nur 36 Prozent der anfallenden Wege mit dem fahrbaren Untersatz zurück.

Für Großeinkäufe kommt das Auto am häufigsten zum Einsatz

Besonders häufig kommt der Pkw für den Wochenendeinkauf bzw. Großeinkäufe zum Einsatz. Drei Viertel nutzen ihr Auto dafür regelmäßig, weitere 18 Prozent gelegentlich. Doch auch der Weg zum täglichen Einkauf wird immerhin von 47 Prozent regelmäßig mit dem PKW erledigt, ein weiteres Drittel fährt gelegentlich mit dem Auto Kleinigkeiten besorgen.

Mit dem Auto zu Terminen, Treffen, in die Arbeit und auf Urlaub ...

Regelmäßig zum Einsatz kommt das Auto zudem bei rund der Hälfte der Befragten für jegliche Termine – von Arzt bis zur Behörde (53 Prozent), Wochenendtrips (51 Prozent), den Weg in die Arbeit, zur Schule oder Uni (50 Prozent) und für Treffen mit anderen (49 Prozent). Längere Urlaube legen 48 Prozent regelmäßig mit dem Auto zurück, Ausflüge in die nähere Umgebung 47 Prozent. Den Weg zum Sport legt immerhin nur ein knappes Drittel (30 Prozent) regelmäßig motorisiert zurück, ebenso viele tun das zumindest gelegentlich.

Über die Trendumfrage: Für die Trendstudie hat Integral Markt- und Meinungsforschung im Jänner 2023 für AutoScout 24-501 österreichische Autobesitzerinnen/Autobesitzer von 18 bis 69 Jahren online repräsentativ für diese Zielgruppe befragt.