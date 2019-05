Ob starker Hagel einerseits oder sturmähnliche Windböen andererseits: Viele Verkehrsteilnehmer stehen in derartigen Fällen dann vor der Frage: Was tun? Ganz so einfach ist diese Frage nämlich auch tatsächlich nicht immer zu beantworten, wie ASFINAG-Verkehrssicherheitsexperte Bernhard Lautner bestätigt.

Im Grundsatz gilt: Nur um reine Sachschäden zu verhindern, darf man sich und vor allem andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährden, sprich: zum Beispiel bei Hagel keinesfalls auf der Autobahn unter einer Brücke stehen bleiben, wie es am vergangenen Samstag auf der A 2 im Wechselgebiet beobachtet wurde!

Doch gibt es natürlich einige Grundregeln, die man bei einem Unwetter immer befolgen sollte, so Lautner: