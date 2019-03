Im Sog der Antriebselektrifizierung setzt Subaru jetzt auch in Europa die ersten Schritte. Während in Japan und in den USA bereits vor rund einem halben Jahr die ersten Mild- und Plug-in-Hy-brid-Modelle auf den Märkten gestartet sind, erfolgt das Elektro-Doping der Motoren in der Alten Welt vorerst mit einem kleineren Schritt: mit dem Mildhybrid-System. In dieser sorgt ein Stromaggregat für die Unterstützung eines Verbrennermotors. Bei diesem handelt es sich um einen 2,0-Liter-Vierzylinder-Benziner (Diesel sind ohnehin aussortiert). Der ist (unverändert) nach dem Boxer-Prinzip aufgebaut. Demzufolge weist die Typenbezeichnung „e-Boxer“ auf die Elektrifizierung hin. Und es bleibt beim Markenzeichen von Subaru: dem symmetrisch konstruierten permanenten Allradantrieb.

Der Benziner wurde für die Kooperation mit einem 13,6 PS leistenden Elektromotor umfassend adaptiert. Das Stromaggregat ist ins stufenlose CVT-Getriebe (auch dabei bleibt es) integriert. Als Energiespeicher dient ihm eine Lithium-Ionen-Batterie, die unter dem Kofferraumboden platziert ist. Damit geht sich eine elektrische Reichweite von rund 1,8 Kilometern bis zu einem Maximal-tempo von 40 km/h aus. Selbst aussuchen kann man sich reines Stromern nicht, es gibt keinen EV-Modus, für die Arbeitsaufteilung zwischen Verbrenner und Elektriker sorgt die Elektronik. Die Gesamtleistung des Systems für Europa wird erst nach der Homologierung bekanntgegeben. In den Japan-Versionen sind es 156 PS und 254 Newtonmeter Maximaldrehmoment.

„Mit der Elektrifizierung des Antriebsstrangs erhöht Subaru nicht nur die Treibstoffeffizienz, sondern auch das Ansprechverhalten des Motors und den Fahrkomfort!“ Matthias Hinterreiter, Pressesprecher Subaru Austria

Mit dem Mildhybrid-System verspricht Su-baru höhere Wirtschaftlichkeit. Vor allem im Stadtverkehr soll der Spritverbrauch um elf Prozent gesenkt werden können, auch dank Bremsenergierekuperation. Zudem verhilft der Stromschub zu verbessertem Ansprechverhalten im mittleren Drehzahlbereich (ab 40 km/h). Auch fürs Gelände werden feiner dosierter Leistungseinsatz und nicht nur dadurch erhöhter Komfort in Aussicht gestellt. Gleichzeitig ist die Gewichtsverteilung neu austariert: Subaru gibt einen Aufschlag von 110 Kilogramm an, das sind 60 Kilogramm für den Akku und 50 Kilogramm für den Elektromotor, jeweils samt Nebenaggregaten und Leistungselektronik.

Die ersten Kandidaten für die Elektrifizierung sind der 2018 erneuerte Crossover XV und der komplett neu gemachte SUV Forester. Diese beiden hatte Subaru – nebst dem Viziv Adrenaline Concept und dem frisch aufgelegten Levorg – zur Premiere am Autosalon in Genf mitgenommen. Vorher bereits gab es die exklusive Möglichkeit, im Fahrtechnikzentrum Pachfurth bei Bruck an der Leitha die versprochenen Talente des Mildhybrid-Systems zu testen – in einer Konfiguration für den China-Markt.

Die ändert wohl nichts am doch spürbar verfeinerten Ansprech- und Geräuschverhalten des Antriebs und ebenso des CVT-Getriebes – sowohl im XV als auch im Forester. Beide Modelle führten ihre fahrdynamischen Fähigkeiten sowohl auf Asphalt als auch im durchaus fordernd steilen Gelände vor. In Zusammenarbeit mit dem Offroad-Assistenzsystem X-Mode, inklusive Bergabfahrunterstützung, erweist sich die Elektrifizierung besonders auf losem Untergrund als feinfühliger und antritts- sowie vortriebsstarker Antrieb.