Zum beliebtesten Subaru hat sich der XV bei uns gemausert. Der Kompakte ist, wie bei der Marke Usus, mit Allrad versehen. In Österreich ist er derzeit in zwei Motorisierungen zu haben: Als sanfter 1,6-Liter-Benziner mit 114 PS oder als kräftiger e-Boxer mit 150 PS aus einem 2,0-Liter-Benziner samt ins CVT-Getriebe integriertem Stromer. Dass in beiden Varianten Motoren in Boxer-Bauweise (vier Zylinder) arbeiten, ist für Subaru ebenso selbstverständlich wie das symmetrisch ausgelegte 4x4-System.

„Der neue XV bietet noch mehr Fahrspaß und Sicherheit!“ Matthias Hinterreiter, Pressesprecher Subaru Österreich

Heuer jährt sich der Geburtstag des XV zum zehnten Mal, er hat seine Karriere 2011 angetreten, 2017 erfolgte ein tiefgreifender Modellwechsel. Quasi zur Feier dieses Jubiläums hat die japanische Marke ihren Topseller optisch und technisch aufgefrischt. Ersteres betrifft beide Motorisierungen. Das inkludiert unter anderem mehr Glanz an der Front, mittels neuer Chrom-Zugaben, und eine Verfeinerung der Inneneinrichtung.

Zweiteres kommt vor allem dem e-Boxer zugute. Implantiert wurden zwei Fahrmodi: Das SI-Drive genannte System kann in den Abstufungen I(ntelligent) und S(port) per Tastendruck am Lenkrad justiert werden. Für eine Erhöhung der Fahrdynamik wurde in Zusammenhang mit dem S-Modus eine adaptive Getriebesteuerung addiert. Das optimiert die Drehzahlen am Kurvenausgang, zwecks prompteren Antritts.

Das macht sich in spürbar erhöhter Geschmeidigkeit bemerkbar – und bringt die hoch ausgewogene Fahrwerksabstimmung samt geradezu stoischer Traktion noch besser zur Geltung. Nochmals nachgelegt wurde ebenso beim Offroad-Assistenzsystem namens X-Mode. Hier kann man nun zwischen Schnee/ Schmutz und Tiefschnee/ Schlamm wählen.