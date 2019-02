Wobei: Ganz so neu ist der 1,3-Liter-Turbobenziner nicht mehr. Der gleiche Motor arbeitet auch bei Renault in Scénic und Captur – und in der A-Klasse von Mercedes-Benz. Die alten 1,2er- und 1,6er-Triebwerke (115 und 163 PS) wurden in die Pension geschickt, an ihre Stelle kam ein neuer 1,3-Liter-Vierzylinder in zwei Ausbaustufen. Einmal mit 140 PS, ein-mal mit 160 PS. Wir waren mit der stärkeren Version unterwegs (wenn schon, denn schon).

Und wir sind von dieser Motorisierung echt begeistert! Mit 160 Pferden ist der „Kaschkai“ („Europas meistverkaufter Crossover“) ein richtig sportlicher Kerl, mal abgesehen von einem kleinen Turboloch hat es der 1,3-Liter-Vierzylinder faustdick hinter den Ohren. Wenn man da nicht aufpasst, kann man zum notorischen Schnellfahrer werden – und das kann verdammt teuer werden! Das siebengängige Doppelkupplungsgetriebe macht die ganze Sache noch feiner.

Übrigens eine Premiere bei den Japanern: Das Doppelkupplungsgetriebe wird erstmals in einem Volumenmodell von Nissan angeboten. Leider nein (man kann nicht alles haben): Allradantrieb steht nicht zur Verfügung, auch nicht für viel Geld. Fahreindruck? Knackig und agil lässt sich der Qashqai bewegen – da kommt Sport-Feeling auf! Dank des kleinen Lenkrads (hat der Micra ebenfalls) kommt auch irgendwie ein Gokart-Feeling auf…

Hoher Fahrspaß-Faktor auf alle Fälle! Und die Version Tekna+ ist einfach top. So lässt es sich leben!