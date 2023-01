Werbung

Ein kurzer Tritt auf das Fahrpedal genügt – und der 204 PS starke Crossover strebt ansatzlos und spurtstark (und leise) voran, gewinnt so gut wie jedes Ampelduell. Engagiert fährt er auf kurvigem Asphaltterrain um das Eck. Unter dem Strich mag der bZ4X (bZ steht für beyond Zero, 4 verweist auf das Segment, X auf das optionale Allradsystem) aber eher das gemütliche Dahingleiten. Der Autor dieser Zeilen liebt das auch, das entspannte Cruisen, weg vom stressigen Alltag.

Thema Laden: Naja, das ist beim Schnelllader nicht gerade schnell. Relax! Die Japaner rechtfertigen das mit der Rücksicht auf eine längere Lebensdauer der Batterie. Sie garantieren, dass die Lithium-Ionen-Batterie des bZ4X bis zu zehn Jahre hält oder nach einer Laufleistung von einer Million Kilometer noch über 70 Prozent ihrer ursprünglichen Ladekapazität verfügt. Wenn nicht, dann wird ausgetauscht. Starke Ansage, Daumen nach oben!

Zum Abschluss noch der Innenraum: Die eigenwillige Cockpitgestaltung fällt sofort auf (übrigens kein Handschuhfach), das Platzangebot kann sich mehr als sehen lassen – auch im Fond.