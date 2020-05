Der Name „Camry“ gibt die englische Aussprache des japanischen Wortes „kan-muri“ wieder und bedeutet auf Deutsch „Krone“.

Mit mehr als 19 Millionen Verkäufen (in 100 Ländern und seit 1982) ist der Camry die beliebteste Mittelklasse-Limousine. Einfach eine Legende! Für die Japaner ein extrem wichtiges Auto. Bei uns in Europa hat sich der Wagen allerdings nie so richtig durchgesetzt. Jetzt will es Toyota mit der achten Generation aber endgültig wissen, zu haben ist der Viertürer ausschließlich als Hybrid.

Als normaler Hybrid – das heißt: Er kann nur kurze Strecken rein elektrisch mit niedrigem Tempo zurücklegen. Dafür muss man sich nicht um das Stromtanken kümmern, das geschieht automatisch im Fahrbetrieb (Bremsenergie). Laut Toyota kann er im städtischen Betrieb bis zu 50 Prozent der alltäglichen Fahrstrecken im Elektromodus zurücklegen – das glauben wir sofort. Kein Auto für Raser, vielmehr liegt die Stärke des Toyota im gelassenen Personentransport. Das Fahrwerk ist ein gelungener Kompromiss aus straff und komfortabel, souverän das Handling. Und: kein Gummiband-Effekt!