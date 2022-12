Werbung

Ein Vierteljahrhundert hat der Prius per 10. Dezember dieses Jahres bereits hinter sich. Grund genug für Toyota, den Hybrid-Pionier neu aufzustellen. Und zwar als Plug-in-Hybrid, motorisiert mit der neuesten Generation des teilelektrischen Antriebssystems: Ein 2,0-Liter-Benziner (151 PS) und ein Elektroaggregat (163 PS) produzieren 223 PS Systemleistung, die, portioniert durch das übliche CVT-Getriebe, an die Vorderräder weitergereicht wird.

Mit dem neuen Prius PHEV hebt Toyota die Antriebselektrifizierung auf die nächsthöhere Ebene!“ Rudolf Glass, Pressesprecher Toyota Österreich

Das sollte nicht nur in einer elektrischen Reichweite von 69 Kilometern resultieren (Lithium-Ionen-Batterie mit 13,6 kWh Kapazität), sondern auch in neuer Dynamik, die der Japaner ebenso optisch widerspiegelt: keilförmig gezeichnet, an der Front mit dem aktuellen Toyota-Familiengesicht (Hammerhai-Design), am Heck, im Sinne der Aerodynamik, zugespitzt. Insgesamt ist der neue Prius kürzer geworden (um fast fünf Zentimeter, auf 4,60 Meter), dafür wuchs der Radstand (um exakt fünf Zentimeter, auf 2,75 Meter).

Eine rein batteriegetriebene Variante des Prius ist nicht geplant, dafür gibt es ja den bZ4X.