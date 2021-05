Es kommt bezüglich Mobilität allerhand auf uns zu. Zum Beispiel ist mit einer Einführung von Niedrig- und Null-Emissions-Zonen in urbanen Gebieten zu rechnen. Auch damit ist, neben der angekündigten weiteren Senkung von CO 2 & Co., zu erklären, dass sich die Vielfalt elektrisch angetriebener Pkw und Nützlinge rapide erweitert.

Toyota liefert dazu demnächst einen Beitrag. Den ersten vollelektrischen, sieht man vom Wasserstofftriebling Mirai ab. Die Stromerpremiere der Marke absolviert der batteriegetriebene Proace, als Kastenwagen und als Pkw, genannt Verso. Er ist Produkt der (Technik-)Kooperation mit dem Stellantis-Konzern. Schon als Verbrenner folgt er seinen Brüdern von Peugeot (Expert/Traveller), Citroën (Jumpy/Spacetourer) und Opel (Vivaro/Zafira Life). Als Alternativer ist er mit dem Zunamen „Electric“ gekennzeichnet. Technisch liegt ihm die bekannte Kombination aus 136-PS-Elek-troaggregat, stufenlosem Getriebe und Frontantrieb zugrunde. An Akku-Kapazitätsgrößen besteht die Wahl zwischen 50 und 75 kWh.

Den ersten Österreich-Auftritt absolvierte der Toyota- gebrandete Stromtriebling als Verso, mit der leistungsstärkeren Batterie. In der Fünf-Meter-Ausführung, mit acht Sitzplätzen. De facto ein Kleinbus. Dennoch, angesichts der Covid-Zeit im Solobetrieb gefahren.

„Der Proace Electric ist ein Startsignal: Er ist der erste Vollstromer der Marke Toyota im europäischen Modellprogramm!“ Rudolf Glass, Pressesprecher Toyota Österreich

Macht die Kompakttransporter-Bruderschaft keinen technischen Unterschied, so tut es die Optik nur in Details, sprich den entsprechenden Toyota-Logos. Dadurch ist der Umgang mit dem Elektriker auf Anhieb vertraut: die Ergonomie, die Praxisdetails wie seitliche Schiebetüren, raumgreifende Heckklappe und Variabilität des Interieurs. Gleiches gilt für das Cockpit. Und das Fahrgefühl: Man thront quasi auf mehr als Augenhöhe mit SUVs, schätzt die gute Karosserieübersichtlichkeit und die Agilität. Die Fahrdynamik wäre, dank tiefem Schwerpunkt, sogar fast sportlich, doch ist das Fahrwerk – passagierfreundlich – sehr komfortabel abgestimmt und die Lenkung reichlich indirekt, dennoch präzise. Sportlichkeit ist ja nicht das Thema, sondern familiäre Nützlichkeit.

Damit summieren sich die Eigenschaften des Elektro-Verso zu einem Raumgleiter mit geräuschseitig hoher Kultiviertheit, angesichts des Stromantriebssystems. Daraus resultiert Gelassenheit. Kurvenräuberischen Absichten schiebt das Gewicht ohnehin einen Riegel vor. In der gefahrenen Version sind es laut Zulassungspapieren fast 2,4 Tonnen. Autobahnrennen sind ebenso nicht die Sache des Franko-Japaners. Bei 130 km/h wird abgeregelt. Regeln kann man den Stromkonsum via Fahrmodi. Es sind, neben der rekuperationsförderlichen Fahrstufe B statt D, drei an Bord. Sport kommt vernünftigerweise selten zum Einsatz, Normal, das bedeutet 109 PS, ist in allen Fahrsituationen passend, ohne, dass man auf der Kriechspur bleiben muss. Im Eco-Programm wird die Leistung deutlich spürbar – auf 82 PS – zurückgenommen.

Fazit nach einer rund 50 Kilometer langen Runde, die unter anderem die Wiener Höhenstraße und die verstaute Südost-Tangente, aber keine echte Autobahnetappe inkludierte: Bei moderaten Frühlingstemperaturen, zeitweiligen Regenschauern, dem Durchspielen aller Fahrmodi und realitätsnaher Fahrweise sowie rund hundert Kilo Beladung (inklusive Fahrerin) konsumierte der Verso Electric exakt einhundert Kilometer der versprochenen Reichweite. Unser Guthaben von 326 Kilometern (WLTP: maximal 330 Kilometer) reduzierte sich auf 226. Die tatsächlich machbaren Distanzen und das Ausloten der Ladezeiten werden Gegenstand eines intensiveren Testlaufs sein, sobald er auf dem österreichischen Markt angelangt ist.