Alles Mögliche war der RAV4 schon, seit es ihn gibt: Bei seinem Debüt 1994 war er zunächst Dreitürer, später dann (auch) Fünftürer, zwischenzeitlich sogar Cabrio, und elek-trisch machte er sich bereits früh (in den USA, Kleinserie). In jedem Fall war er Mitbegründer einer Nische, die sich zum Boom-Segment ausgewachsen hat, dem der SUVs, der Verknüpfung der Themen Off- und Onroad. Zu Beginn mit mechanischem, später – wenn an Bord – mit elektronisch gesteuertem, mittlerweile mit elek-trisch generiertem Allradantrieb.

All das kulminiert in der neuesten Version des „Recreational Active Vehicle 4-Wheel-Drive“: im GR Sport. Damit komplettiert Toyota einerseits die Familie mit Gazoo-Racing-Spirit, andererseits setzt man damit dem Kompakten in aktuell fünfter Generation (seit 2019) die dynamische Krone auf. Und macht ihn zum Sportlichen. Zwar nicht mit Leistungssteigerung (im Vollhy-brid bleibt es bei 222 PS Systemleistung, im Plug-in-Hybrid bei 306 PS Systemleistung), dafür mit geschärften Design- details außen sowie innen und einer knackigeren Abstimmung von Fahrwerk und Lenkung.

Die Dynamik-Version des RAV4 komplettiert Toyotas GR- Sport-Familie! Rudolf Glass, Pressesprecher Toyota Austria

Allradantrieb mittels zusätzlichem Elektromotor an der Hinterachse gehört dazu, im PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) ist das System sowieso an Bord, im HEV (Hybrid Elec-tric Vehicle) ist es auch Serienzutat. Damit handelt sich der Japaner gesteigerte Traktionstalente ein, was man via Trail-Modus nochmals forcieren kann. Mit spürbarer Wirkung auf Eis und Schnee.

Toyota hatte den Neo- Dynamiker in den hohen Norden geschickt, wo es so richtig winterlich ist, ins schwedische Lappland. Sowohl auf verschneiten Waldpfaden als auch auf spiegelglatten Eisstraßen spielt der Sport-RAV4 seine Trittsicherheit und Spurtreue aus, beim Beschleunigen ebenso wie beim Bremsen und beim präzisen Umrunden von Kurvenradien jeglicher Art. Er bleibt bei aller Knackigkeit ausgewogen komfortabel. Unterstützt wird das vom aktuellen Technik-Update, samt neuem, für Europäer nun voll verständlichem Infotainmentsystem und erweiterter Elektronikmitgift in Bezug auf Sicherheit und Konnektivität. Siehe Navigation, siehe Over-the-Air-Updates, siehe Unfallvermeidungssysteme.