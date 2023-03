Unterwegs mit drei Motoren

Werbung

In der Filmbranche steht Marvel vor allem für Superhelden mit ungeahnten Fähigkeiten. Die Chinesen wollen den Marvel R zum vollelektrischen Helden machen.

Keine Frage, optisch hat er das Zeug zum Helden. Futuristisch, schnittig, markant – ein SUV, den man sich merkt. Nicht vergessen werden wir auch den 19,4-Zoll-Touchscreen, der Eyecatcher im großzügigen Innenraum. Das Deaktivieren des Spurhalteassistenten, der oft zu übermotiviert agiert, funktioniert nur über diesen Touchscreen, etwas mühsam. Stark dagegen die drei Elektromotoren (zwei hinten, einer vorne – somit auch Allradantrieb), die zusammen auf 288 PS kommen, in heldenhaften 1,8 Sekunden beschleunigt man aus dem Stand auf Tempo 50. 370 Kilometer Reichweite werden laut WLTP angegeben – wir schafften bei kühlen Temperaturen knapp 300 Kilometer. Das ist schon ok. Aber, sorry, einige Konkurrenten sind beim Stromladen schneller. Wie fährt sich der Marvel R? Komfortabel, leise, entspannt dahincruisen …-tv-