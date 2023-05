ÖAMTC erwartet keinen Benzinpreis-Anstieg durch E-10-Einführung

Bei E10 wird dem fossilen Benzin zu 10 Prozent aus Agrarprodukten und Bio-Abfallprodukten hergestelltes Bioethanol beigemischt. "Eine Preissteigerung an der Zapfsäule findet nicht statt", sagte ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold am Freitag bei einer Pressekonferenz im Agrana-Bioethanolwerk in Pischelsdorf (NÖ).

Seit April hätten sich die Benzinpreise "im Rahmen der normalen Bewegung" entwickelt, so der ÖAMTC-Direktor. Um den Fahrzeugbestand in Europa weiter klimafreundlicher zu machen, sei E20 "mittelfristig für Europa eine vernünftige Zielsetzung".

Die Agrana betreibt seit 2008 eine Bioraffinerieanlage in Pischelsdorf (NÖ) und hat seitdem rund 300 Mio. Euro in den Standort investiert. Aus Futtermais und Futterweizen werden dort Weizenstärke, Weizengluten, Eiweißfuttermittel und Bioethanol hergestellt. Die Bioethanolanlage war bereits auf den Ethanolbedarf in Österreich bei einer Einführung von E10 ausgelegt. In den vergangenen Jahren wurde rund die Hälfte des Bioethanols aus dem Agrana-Werk exportiert.

Die Erhöhung der Beimischung war schon länger ein Thema in Österreich. Im Herbst 2012 blies der damalige Landwirtschafts- und Umweltminister Nikolaus Berlakovich (ÖVP) die Einführung von E10 aufgrund politischen Gegenwindes zwei Wochen vor dem geplanten Termin ab. Die Erhöhung der Bioethanol-Beimischung bei Benzin von 5 auf 10 Prozent hat die türkis-grüne Bundesregierung in ihrem Regierungsprogramm 2020-2024 verankert.

Hintergrund für die schrittweise Einführung ist die Novelle der Kraftstoffverordnung, die seit Anfang 2023 in Kraft ist. Die Novelle der Kraftstoffverordnung schreibt E10 zwar nicht direkt vor, allerdings verpflichtet das Gesetz die Tankstellenbetreiber, die dadurch verursachten Treibhausgasemissionen schrittweise zu senken. Da mit der Novelle zudem andere Reduktionsmöglichkeiten teilweise nicht mehr angerechnet werden können, blieb den Tankstellen als Alternative fast nur die Einführung von E10. Der beigemischte Bioethanol-Anteil gilt als klimaneutral, da das freigesetzte CO2 zuvor beim Wachsen der Pflanzen aus der Luft gebunden wurde.

Ohne großes Aufsehen haben die Tankstellen in Österreich seit April von E5- auf E10-Superbenzin umgestellt. Laut dem WKÖ-Fachverband der Mineralölindustrie ist E10 nun an fast allen österreichischen Tankstellen verfügbar.

"Wir freuen uns, dass es jetzt gelungen ist, diesen Schritt zu gehen", sagte Agrana-Chef Markus Mühleisen bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem niederösterreichischen Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) und ÖAMTC-Direktor Schmerold. "Gewinner der E10 Einführung ist die österreichische Klimabilanz", so der Agrana-Chef. Pernkopf verwies auf die positiven Auswirkungen der E10-Einführung auf Umwelt und Wirtschaft. "Statt wertvollen Bio-Treibstoff weiterhin ins Ausland zu exportieren, kann er jetzt sofort im Inland genutzt werden. Energie aus der Heimat statt aus Russland oder von den Saudis", so der Politiker.

Umweltschutzorganisationen haben aber stets den Einsatz von E10 kritisiert und darauf hingewiesen, dass "Energiepflanzen" für die Bioethanolproduktion weltweit immer mehr Anbauflächen für Lebensmittel verdrängen.

In der Vergangenheit war die Verträglichkeit von E10 für Automotoren mehrfach ein Thema. Laut einer ÖAMTC-Auswertung der Bestandsfahrzeuge Anfang 2023 - ohne Fahrzeuge mit einer Erstzulassung vor mindestens 30 Jahren - vertragen 98,3 Prozent der Benzin-Pkw in Österreich den 10-prozentigen Bioethanolanteil. Branchen- und Interessensvertreter haben auch eine Informationsplattform https://e10tanken.at/ ins Leben gerufen. Neben Österreich ist E10 in Europa in 15 EU-Ländern (u. a. Deutschland, Frankreich) und in Großbritannien verfügbar.