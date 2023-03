Nostalgie zum Ausborgen

Werbung

Am Anfang war er ein Kastenwagen. 1950 präsentierte VW den Typ 2, einen voll verblechten Praktiker, mit Heckantrieb, mit 25 PS und knapp mehr als 4,1 Metern Länge. Quasi ein „kastiger Käfer“. Ein Jahr später folgte die Pkw-Variante, die den Ruf des Wolfsburgers (damals wurde er noch am Stammsitz gebaut, 1956 übersiedelte die Produktion nach Hannover) als Begleiter für alle Lebenslagen begründete, als VW-Bus. Damit und mit seinem Kosenamen „Bulli“ hat er sich in die Herzen eingegraben, und über sieben Generationen wurde das Vielseitigkeits- und Variabilitätskonzept weiterentwickelt.

Der ID. Buzz greift als Pkw und als Transporter die Stilelemente des legendären T1 auf! Karin Angerer, Pressesprecher VW Österreich

Jetzt steht mit der Transformation zur Elektromobilität eine Ablöse an. Die kulminiert im lautmalerisch ID. Buzz genannten Stromer, der mit Designdetails den Konnex zum Ahnen klarstellt, und – ebenfalls – als Pkw und als Transporter im Vorjahr seine Karriere angetreten hat. Vorerst parallel zum T7, der vom Lasttier zur Großraumlimousine mutiert ist, nicht mehr lange gemeinsam mit dem T6.1, dessen Produktion in Hannover-Stöcken Mitte des nächsten Jahres ausläuft. Doch noch werden alle drei Genannten gemeinsam gebaut, sie rollen Seite an Seite von den Produktionsbändern, 750 Fahrzeuge – T6.1, T7 und ID. Buzz – pro Tag.

Für die historischen Modelle hat VW inzwischen einen eigenen Raum geschaffen. Bis vor Kurzem standen, fast versteckt, in einer Halle in Hannover-Limmer (Fertigung der California-Modellvarianten) schier unzählige Bullis aller Generationen, verschiedenster Aggregat-Zustände und in unterschiedlichsten Interpretationen. Nur gegen vorherige Ankündigung öffentlich zugänglich. Mittlerweile hat Volkswagen Nutzfahrzeuge einen VW-Bus-Schauraum samt Werkstatt zur Restaurierung und Wartung installiert, ebenfalls in Hannover. Hier kann man die Bulli-Geschichte nicht nur anhand von Exponaten studieren, man kann sich bestimmte Modelle auch ausborgen. Zum Beispiel einen Samba aus dem Jahr 1965. Oder einen T2-Kombi, Baujahr 1979. Oder einen T3-California von 1989. Oder eine allradgetriebene T4-Pritsche (1998).

Bei aller Historien-Orientierung: Wer per ID. Buzz zur Bulli-Nostalgiefahrt anreist, kann den elektrischen VW-Bus-Erben an Ort und Stelle an die Ladesäule anstöpseln.

Wissenswertes

Der ID. Buzz ist schon zu haben. Ab 70.863/59.943 Euro (Pkw/Cargo), mit jeweils 204 PS Leistung, 77-kWh-Akku, Heckantrieb und bis zu 423 Kilometer Reichweite.

Zur Miete: www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/marke-und-erlebnis/oldtimer/mietfahrzeuge.html