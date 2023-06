EX30: Der schnellste und grünste Schwede

272 PS hat die Einstiegsversion des 4,23 Meter langen SUVs (Single Motor). In Verbindung mit einer 51 kWh starken Batterie, die eine Lithium-Eisen-Phosphat-Mischung nutzt, kommt man bis zu 344 Kilometer weit. In der Extended-Range-Version klettert die Reichweite auf maximal 480 Kilometer: Anstelle der Standardbatterie kommt hier ein effizienterer 69-kWh-Akku aus Lithium, Nickel, Mangan und Kobalt zum Einsatz. Die Topversion hat ein Twin-Motor- Konzept (das heißt: zwei Elektromotoren) mit 428 PS. Damit beschleunigt der EX30 innerhalb von 3,6 Sekunden von null auf 100 km/h – und ist damit der schnellste Volvo aller Zeiten (die Höchstgeschwindigkeit bei allen Modellen: 180 km/h). In Verbindung mit dem 69-kWh-Akku liegt die maximale Reichweite hier bei maximal 460 Kilometern. Dank einer Ladeleistung von bis zu 153 kW (Twin Motor) dauert der Ladestopp von zehn auf 80 Prozent an einer Schnellladestation 26 Minuten. Serienmäßig beim Topmodell: Allradantrieb (sonst Hinterradantrieb).

Vorbildlich: Der EX30 hat einen kleineren CO2-Fußabdruck als jedes andere Volvo- Modell zuvor. Der schwedische Automobilhersteller konnte die Emissionen des SUVs über den gesamten Produktions- und Lebenszyklus und so den CO2-Fußabdruck des Fahrzeugs über 200.000 Kilometer Fahrleistung auf unter 30 Tonnen reduzieren.

Ebenfalls vorbildlich: Im veganen (lederfreien) Innenraum verwendet Volvo viele Materialien, die sonst als Abfallprodukte anfallen: Jeans-Fasern, Flachs, Wolle, die Polsterung Nordica besteht aus recycelten PET-Flaschen und nachwachsenden Materialien aus Holzprodukten. Der Recyclinganteil außen kann sich ebenfalls sehen lassen, so bestehen zum Beispiel Unterböden und Dekoreinlagen zu 30 Prozent aus recycelten Kunststoffen, die unter anderem aus alten Fensterrahmen oder Rollläden entstanden sind.

Und noch einmal vorbildlich: Die neueste Generation des Parkpiloten macht das Einparken zum Kinderspiel. Das System meistert alle Parklücken – ob parallel, senkrecht oder schräg zur Fahrbahn oder in Kurven. Sobald ein freier Parkplatz erkannt wurde, muss der Fahrende lediglich die gewünschte Stelle auf der 3D-Benutzeroberfläche des Bildschirms markieren. Den Rest macht das System – vom Beschleunigen und Verzögern bis zum Lenken. Auf dem Bildschirm werden dabei die Abstände zu Hindernissen wie anderen Autos, Mauervorsprüngen und Pollern angezeigt, sodass man notfalls eingreifen kann.

Foto: Volvo

Buchstäblich im Mittelpunkt steht ein 12,3-Zoll-Bildschirm im Zentrum der Armaturentafel, der nicht nur Zugang zum Google-basierten Infotainmentsystem bietet, sondern alle wichtigen Infos liefert. Dieses einzelne Display, eine über die gesamte Breite laufende Soundbar und weitere clevere Details wie zahlreiche durchdachte Ablagefächer sorgen für ein völlig neues Bedienerlebnis und reduzieren den Materialbedarf. Mit dem Smartphone haben zudem EX30-Fahrende alles im Blick und im Griff: Das Handy verwandelt sich in einen digitalen Schlüssel, mit dem sich das Fahrzeug öffnen, schließen und auch starten lässt.

Last but not least: Die Technik teilt sich der EX30 mit dem neuen Smart#1 und dem kommenden Zeekr X, der neuen Premiummarke von Konzernmutter Geely.

Neu: Volvo EX30

Ab sofort bestellbar – und zwar ab 36.950 Euro (Listenpreis). Drei Ausstattungsvarianten (Core, Plus, Ultra) und vier Interieurthemen. Nächstes Jahr folgt der Cross Country (unter anderem mit erhöhter Bodenfreiheit, Unterfahrschutz und schwarzen 19-Zoll-Alu-Rädern).