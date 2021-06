VW hat ein neues Mittel gegen Fernweh parat! Das heißt California. Wenn nun jemand meint: „Ah ja, kennt man, T6.1 und Crafter heißen so, wenn sie als wohnliche Reise- und Campingmobile eingerichtet sind“, dann muss man ihm recht geben. Das stimmt. Doch jetzt ist ein Neuer hinzugekommen: der Caddy, Generation Nummer 5. Und der addiert zu den Varietäten der VW-Reisemobile – mit T6.1 und Crafter – eine kompakte Dimension.

Die Reise- und Campingmobil-Interpretation basiert auf dem im Vorjahr von Grund auf neu gemachten Caddy. Der steht ja nunmehr auf der technischen Basis eines Pkw, dem modularen Querbaukasten. Mit der Pkw-haften Orientierung offeriert der Allrounder erweiterte Talente. Dabei: Nach wie vor kann er ein Lieferwagen sein und ein Transporter. Oder eben ein komfortabler Hochdachkombi mit familiären Eigenschaften. Nach wie vor in zwei Längen: mit 4,5 oder mit 4,85 Metern. Das sind insgesamt Eigenschaften, die ihn für die neue Variation prädestinieren: die eines Campingmobils. Das bei VW traditionell California heißt.

Die Miniküche ist ausziehbar, die Heckklappe schützt vor Sonne und leichtem Regen. Für das Servieren muss man nicht weit gehen, Klapptisch und -sessel kann man in Reichweite positionieren. VW

Schon in der vorangegangenen Generation konnte der Kompaktnützling ein Reisegefährt sein. Als Caddy Beach. Doch jetzt hat er eine Reihe von Serien- und Optionsausstattungen mitbekommen, die ihn zum mobilen Reiseheim machen können. Zu Ersteren gehört ein großzügiger als bisher dimensioniertes und wesentlich komfortableres Klappbett mit fast zwei Metern Länge sowie mehr als einem Meter Breite (genauso eines, wie es in den T6.1 California eingebaut ist). Dazukommen kann eine herausziehbare Miniküche mit Propangasherd, Bestecklade und Ablage bzw. Kochfläche (unter dem Dach der Heckklappe). Auch an Bord sein kann eine Outdoor-Möblierung: ein Klapptisch samt zwei Klapp-sesseln.

„Der Caddy ist als California bis in den letzten Winkel neu gedacht, neu ent- wickelt und neu designt …“ Karin Angerer, Pressesprecherin VW Österreich

Was man damit anfangen beziehungsweise wie man damit reisen kann, das zeigte eine dreitägige Tour durchs Heimatland des Caddy, Deutschland, in eine hierzulande kaum bekannte Gegend. Die Rhön.

Dieses Gebiet ist zusätzlich zum vielfältigen Naturreichtum – hier befindet sich im Dreiländereck Bayern, Thüringen, Hessen ein Biosphärenpark – hoch geschichtsträchtig. Bis Anfang der 1990er-Jahre lief durch diese Region die Trennlinie zwischen Ost- und Westdeutschland, somit zwischen Ost- und Westeuropa. Darüber hinaus bietet die Rhön weitläufige Landschaften und stille Ecken, die zu entdecken sich lohnt, sei es beim Wandern durch Wälder und Moore, sei es auf einsamen versteckten Plätzen zum Genuss der Weitsicht und der Stille – abseits von Ballungszentren und Trampelpfaden.

Solche Punkte sind easy erreichbar, mit grundsätzlich jeder Caddy-California-Variante, ob kurz oder lang, ob mit Benzin oder mit Diesel betrieben. Erst recht in der gefahrenen Maxi-Version mit dem 122 PS starken 2,0-Liter-Diesel plus Allradantrieb. Damit lassen sich längere Autobahnetappen ebenso locker bewältigen wie kurvige Landsträßchen und gröbere Wald- sowie Schotterpfade. Findet man die richtigen Wege – freundliche Menschen weisen sie auch gerne –, sind der Lohn wirklich abgelegene Stellplätze.

Kommod ist das Klappbett. Und dank LED-Licht lässt sich es auch spätabends angenehm lesen oder via Laptop im Internet surfen. VW

Wo morgens maximal die erwachenden Vögel ihre Stimmen erheben und man in aller Ruhe den selbstgekochten Frühstückskaffee genießen kann. Für einen Kühlschrank ist zwar im Caddy, ob kurz oder lang, nicht grundsätzlich vorgesorgt, weil auch in der Maxi-Version der Stauraum nicht grenzenlos ist, doch tut es eine strombetriebene Kühlbox auch. Anschlüsse zum Anstecken sind ausreichend vorhanden, ebenso wie dimmbares LED-Leselicht.

Das Bett jedenfalls ist kommod, für eine Solobelegung ausreichend groß. Sämtliche Scheibenflächen kann man mit den serienmäßig mitgelieferten (und via Magneten befestigten) Vorhängen blickdicht machen – wenn nötig sogar das Panoramadach, sollte es an Bord sein. Und wenn es so richtig frisch wird (auf unserer Rhön-Reise sanken die Temperaturen nachts bis unter zehn Grad), ist es gut, wenn man bei der Bestellung an eine Standheizung gedacht hat. Das Thema mit dem Waschen und Duschen muss man entweder behelfsmäßig erledigen oder sich kurz in einem der zahlreichen Bäder der Region einbuchen. Dafür hat man mit dem California Caddy ein flexibles Kompakt-Vehikel parat, mit dem Ausflüge in historische Stadtzentren (wie nach Fulda) kein größeres Parkplatzproblem darstellen. Selbst in der Maxi-Version, mit noch deutlich unter fünf Metern Gesamtlänge.

Geplant und theoretisch machbar gewesen wäre im Zuge der Tour ein Sprung über die Grenze, nach Polen. An die Geburtsstätte des Caddy. Er wird im polnischen Nutzfahrzeugwerk Września nahe Poznan gebaut. Hier werden auch die California-Versionen montiert. Doch Corona machte dem, wie so vielem, noch immer einen Strich durch die Planung. Andererseits hat sich, unter der Prämisse des Social bzw. Physical Distancing, gerade die Pandemie belebend auf die Reisemobil-Nachfrage ausgewirkt.