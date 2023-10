Der erste vollelektrische Kombi von VW heißt ID.7 Tourer

VW gehört zu den erfolgreichsten Kombiherstellern der Welt. Seit mehr als 60 Jahren gibt es die praktischen Modelle, die bei VW bisher Variant oder Shooting Brake (im Fall des Arteon) heißen. Mit dem ID.7 Tourer führt die Marke einen neuen Namen für ein Kombimodell ein und gibt erstmals einen konkreten Ausblick auf den ersten vollelektrischen Kombi, der 2024 debütieren wird.

Eine aerodynamische Karosserie ist die beste Basis für hohe Reichweiten. So ist die bereits vorgestellte und derzeit in Europa startende ID.7 Limousine mit einem cw-Wert von 0,234 ein extrem aerodynamischer Wagen. Auf dem nahezu gleichen Level liegt der cw-Wert des ID.7 Tourer: 0,242 . Wie elegant und kraftvoll die langgestreckte Steilheckversion gestaltet wurde, lässt sich auch trotz einzigartiger Indian-Summer-Tarnung erahnen. Die Camouflage-Folierung ist angelehnt an der mehrschichtigen Lackierung der ID.7 Limousine. Passend zur Jahreszeit ist die Bildwelt der Beklebung im Indian-Summer-Look gehalten, die QR-Codes am Heck integrieren sich nahtlos in die Camouflage.

Viel Platz gibt es im hochwertigen Innenraum dank kurzer Überhänge und langem Radstand. Sind fünf Personen an Bord, kann ein Kofferraumvolumen von bis zu 545 Litern zur Verfügung stehen – beladen bis zur Höhe der Rücksitzlehne. Wird diese umgeklappt, kann das Volumen des fast zwei Meter langen Laderaums auf bis zu 1.714 Liter steigen. Wie alle Modelle der ID.-Familie basiert auch die neue Karosserieform des ID.7 Tourer auf dem MEB des VW-Konzerns. Die Vorteile des modularen Baukastens mit kurzen Überhängen und langem Radstand kommen dem Innenraum zugute. Das Ergebnis ist der Charakter einer eleganten Oberklasse-Steilheckversion mit besonders großzügigem Raumgefühl und einem Plus an Kofferraumvolumen.