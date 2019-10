Von Generation zu Generation weiterentwickelt, wurde er weltweit zu einer festen Größe. Am 24. Oktober präsentiert VW in einer Weltpremiere in Wolfsburg die achte Generation - noch digitaler und vernetzter als jemals zuvor, mit zahlreichen Innovationen und ausdrucksstarkem Design.

Die Stärken des Golf, die ihn zu einem weltweiten Beststeller machen, wurden im neuen Modell weiter perfektioniert. Neben dem neuen effizienten Motorenprogramm sorgt eine weiterentwickelte Fahrwerkstechnik für ein Plus an Agilität. Zusätzlich setzt der neue Golf Impulse im Bereich der digitalisierten und vernetzten Interieurwelt, des assistierten Fahrens und der online-basierten Funktionen und Dienstleistungen. Sein Exterieur-Design wirkt dynamischer als je zuvor, und dennoch erkennt man ihn aus jeder Perspektive eindeutig als Golf. Im Interieur prägen frische Farben und Stoffe sowie eine neue digitale Cockpitlandschaft den Look des neuen Kompaktmodells.

Auf den österreichischen Markt kommt die neueste Generation des Golf voraussichtlich im März 2020.