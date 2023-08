Golf: R wie Rabbit, R wie Racing

1978 (Österreich besiegt Deutschland bei der Fußball-WM) begann es: Der Golf Rabbit kam erstmals auf den Markt, in der Folge wurde er der beliebteste Hase Österreichs. Jetzt, zum 45-Jahr-Jubiläum, gibt es eine Sonderedition – mit den bekannten Tugenden und Qualitäten, mit einem tollen Preis/ Leistungs-Verhältnis. 110 PS hatte unser Testwagen (die Einstiegsmotorisierung). Der Turbobenziner mit drei Zylindern macht brav seine Arbeit, er braucht Drehzahlen, klingt dann sportlich, aber nie laut. Das Fahrwerk ist typisch Golf – mehr als genug Komfort bei narrensicherem Fahrverhalten ohne Tücken beim Lastwechsel. Man fühlt sich wohl – auch im Innenraum: hochwertige Materialien, solide Verarbeitung. Die Sport-Komfortsitze vorne haben es uns besonders angetan, sie sind absolut langstreckentauglich.

Und noch ein Jubiläumsmodell, zum 20. Geburtstag des Golf R. Dieses Auto hat es faustdick hinter den Ohren, ein gut getarnter Spitzensportler. Wobei: Die vier Auspuffendrohre sagen schon einiges aus: Mit 333 PS geht der VW ab, als gäbe es kein morgen! Einfach irre, vergessen Sie den GTI. Der Wolfsburger beschleunigt in 4,6 Sekunden auf Tempo 100. Dieser Golf ist ein straffes Auto, aber nicht zu straff. Im Fahrmodus Comfort lässt es sich entspannt zum Supermarkt gleiten, während Race (per Knopfdruck am Lenkrad aktivierbar) die sprichwörtliche Sau loslässt. Im Race-Modus gibt es zudem auch eine schöne Musik – es röhrt, es schießt. Die Performance ist schon beeindruckend: maximale Kurvengeschwindigkeiten bei exzellenter Traktion und bestmöglicher Fahrstabilität. Perfekter geht es nicht – wo bitte sind die kurvigsten Kurven?

Test: VW Golf Rabbit 45 TSI

Karosserie: Länge x Breite x Höhe 4.286 x 1.789 x 1.455 Millimeter, Radstand 2.619 Millimeter, Eigengewicht 1.326 Kilogramm, Kofferraumvolumen 381 bis 1.237 Liter. Motor: Turbobenziner, drei Zylinder, 999 Kubikzentimeter, 110 PS, 220 Newtonmeter, Höchstgeschwindigkeit 202 km/h, in 10,2 Sekunden auf Tempo 100, ab 5,5 Liter pro 100 Kilometer, ab 126 Gramm CO2 pro Kilometer. Kraftübertragung: Frontantrieb, Schaltgetriebe (sechs Gänge). Preis: ab 25.990 Euro (Testauto; ausstattungsmäßig ist alles da, was man braucht). Fazit: Braver Alltagsbegleiter.

Wow! Der Golf R 20 Years toppt alles, was VW bislang in der Kompaktklasse auf die Straße gebracht hat. Foto: VW

Test: VW Golf R 20 Years TSI 4Motion DSG

Karosserie: Länge x Breite x Höhe 4.290 x 1.789 x 1.442 Millimeter, Radstand 2.628 Millimeter, Eigengewicht 1.555 Kilogramm, Kofferraumvolumen 374 bis 1.230 Liter. Motor: Turbobenziner, vier Zylinder, 1.984 Kubikzentimeter, 333 PS, 420 Newtonmeter, Höchstgeschwindigkeit 270 km/h (der Tacho reicht bis 320), in 4,6 Sekunden auf Tempo 100, ab 8,1 Liter pro 100 Kilometer, ab 183 Gramm CO2 pro Kilometer. Kraftübertragung: Allradantrieb, Doppelkupplungsgetriebe (sieben Gänge). Preis: ab 83.075,63 Euro (Testauto; tolle Ausstattung). Fazit: Porsche-Jäger.

Noch was: Der Golf R 20 Years ist der schnellste VW R auf der Nürburgring-Nordschleife – Benjamin Leuchter schaffte in 7:47,31 Minuten die 20,832 Kilometer lange Traditionsstrecke.