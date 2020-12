Kurz zum Namen: Die 3 steht für Kompaktklasse, ID für Intelligentes Design – und ID.3 spricht man englisch aus.

Nach den Bestsellern Käfer und Golf soll der ID.3 das dritte große Kapitel in der Geschichte der Wolfsburger sein. Das erste rein als Elektroauto konzipierte Auto von VW (und das erste Modell auf dem Modularen E-Antriebsbaukasten von VW). „Ein Elektroauto für die Massen“, wird selbstbewusst betont. Das günstigste ZEV ist es aber nicht – Prämien hin, Prämien her, Vollelektriker sind eben kein Schnäppchen.

„Mit dem ID.3 starten wir ganz entspannt in die Ära der Elektromobilität!“ Karin Angerer, Pressesprecherin VW Österreich

Bei der ersten Ausfahrt fällt sofort auf: Der cool gestylte ID.3 ist ein typischer VW. Unaufgeregte Souveränität aus Wolfsburg (die Produktion findet allerdings in Zwickau statt), könnte man sagen. Komfortabel abgestimmt (zugleich wendig und agil), vorbildlich leise, herrliche Power aus dem Stand heraus … Mit der Kombination aus Heckmotor und Heckantrieb kehrt VW übrigens zu den eigenen Wurzeln zurück: So war einst der Käfer konstruiert.

Und das bedeutet, dass die Reifen die 204 PS Leistung (eine Version mit 146 PS wird nachgereicht) sehr gut übertragen, es keine Krafteinflüsse in der Lenkung gibt (der Wendekreis ist mit 10,2 Metern angenehm). Gleich drei Lithium-Ionen-Batteriegrößen (Nettowerte) stehen für das 204-PS-Aggregat zur Auswahl: Den Beginn machen 58 kWh (Reichweite 426 Kilometer) und 77 kWh (549 Reichweite) – nächstes Jahr kommt die Basisversion (rund 1,7 Tonnen schwer) mit 45 kWh (um die 300 Reichweite). Abgeregelt wird immer bei 160 km/h.

Der ID.3, 4,26 Meter lang, lädt in 30 Minuten rund 350/290 Kilometer nach (bei 125/100 kW Ladeleistung). Beruhigend: In der Vollausstattung überwachen ein Frontradar, eine Frontkamera, zwei Heckradare und acht Ultraschallsensoren das Umfeld des Autos. VW

Blick in den Innenraum: Man sitzt auf dem Batteriepaket, also höher als in einem Golf, und die Kopffreiheit ist in der Folge nicht so üppig. Der Fußraum im Fond präsentiert sich dafür vorbildlich. Das Kofferraumvolumen wird maximal 1.267 Liter angegeben. Grundsätzlich ist der „Pionier einer neuen Mobilitätsära“ ein Fünfsitzer, die Variante mit der höchsten Reichweite wird jedoch ausschließlich viersitzig ausgeliefert.

Das Cockpit wirkt clean und konzentriert. Die Bedienung des ID.3 läuft größtenteils über das Multifunktionslenkrad, den zentralen Zehn-Zoll-Touchscreen oder die Sprachsteuerung „Hallo ID“. Sicher ist sicher (und komplett neu bei VW): der Center-Airbag – bei einem Seitencrash kann er verhindern, dass Fahrer und Beifahrer gegeneinanderstoßen.