Werbung

Ganz nach dem Motto „Nur das Beste“ waren wir mit dem ID.5 GTX unterwegs. Der Vollstromer hat ein hohes Spaßpotenzial!

Der ID.5 ist die coolere und nicht unpraktischere Coupé-Version (auch im Fond gibt es reichlich Platz) des ID.4. Der GTX ist der neue GTI, das GTX steht bei den Wolfsburgern für die sportlichen Topmodelle der ID-Familie. Konkret heißt das: 299 PS Maximalleistung (zwei Elektroaggregate) – damit lässt sich der Wagen nicht lumpen, Kraft und Saft gibt es reichlich, beeindruckend vor allem die Power aus dem Stand heraus.

Mehr als okay präsentierte sich bei uns auch die Reichweite: VW verspricht bis zu 508 Kilometer – das haben wir bei eher flotter Fahrweise (logischerweise) nicht geschafft, aber 400 Kilometer sind locker möglich. Als Energiespeicher dient beim ID.5 übrigens immer eine Lithium-Ionen-Batterie mit 77 kWh (netto).

Bei einer Ausfahrt ins Waldviertel konnte der Schrägdach-VW auf kurvigem Terrain demonstrieren, was an Sportlichkeit in ihm steckt, leider oder zum Glück durch hoch aufmerksame Fahrdynamikelektronik gezähmt. Und familiär verdaulich: Federung und Dämpfung waren auch im dynamischsten Fahrprogramm niemals übertrieben hart.