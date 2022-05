Werbung

Fröhlich und farbig und freundlich – je nachdem zweifarbig koloriert – stellt sich der komplett neue ID. Buzz ab 20. Mai erstmals in voller Serienmontur dem Publikum. Er steht in der Mooncity Vienna, mitten im Zentrum, auf der Kärntner Straße für die Öffentlichkeit im Rampenlicht. Angesichts des lächelnd gezeichneten Gesichts – des Frontdesigns – könnte einem, wenn man musikalisch in den 1960ern aufgewachsen ist, der Who-Song „Magic Bus“ in den Sinn kommen.

Nicht zuletzt als Konnex zum Ahnen, dem T1, der sich etwa zeitgleich zum Inbegriff der Hippiekultur-Mobilität entwickelt hat. Damit spielt die VW-Nutzfahrzeug-Abteilung ganz bewusst. Denn dem Startmodell soll eine Reihe von Derivaten folgen, darunter auch ein Reisemobil aus der erfolgreichen California-Dynastie (die in Hannover gefertigt wird).

Doch vorerst sollen die Start-Editionen loslegen, mit 4,712 Metern Außenlänge gerade noch einigermaßen kompakt. Dabei entweder als Pkw fünfsitzig bestückt und mit bis zu 1.121 Litern Kofferraumvolumen, oder als Cargo (Transporter) mit drei Sitzen, verblechtem Aufbau und bis zu 3,9 Kubikmetern Laderaumvolumen. Magnet wird fürs Erste wohl erstere Version sein, die ist im Interieur luftig geräumig, bei 1,985 Metern Breite sowie 1,937 Metern Höhe, und wirkt ebenso freundlich wie das Exterieur.

Der ID. Buzz ist ein weiterer wichtiger Baustein der VW-Nutzfahrzeug-Strategie! Karin Angerer, Pressesprecherin VW Österreich

Basis des ID. Buzz ist der MEB-Baukasten. Dazu gehören Heckantrieb, 204 PS Leistung aus einem Elektroaggregat und, zum Marktstart, eine 77-kWh-Batterie (netto). Mit einer genauen Reichweitenangabe hält man sich noch bedeckt, die Homologation steht noch aus, mindestens 400 Kilometer sollen es jedoch auf alle Fälle sein.

Fix ist die Höchstgeschwindigkeit: Sie ist mit 145 km/h begrenzt. Bereits annähernd vermessen ist der Wendekreis, der misst – der Radstand ist lang (konkret: 2.988 Millimeter), die Überhänge sind kompakt citygerecht – nur knapp mehr als elf Meter.

Eine erste Erweiterung um Derivat-Version ist kurz nach dem Marktstart zu erwarten – mit einer sechssitzigen Variante. Hinzukommen wird ein ID. Buzz mit verlängertem Radstand, für sechs bzw. sieben Sitze.

