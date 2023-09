Neuer Tiguan: Plug-in-Hybrid kommt rein elektrisch 100 Kilometer weit

Die mit dem MQB evo realisierten Technologie-Neuentwicklungen verbessern den Tiguan in nahezu jedem Bereich. Neue Hybridantriebe mit rund 100 Kilometer rein elektrischer Reichweite machen den SUV effizienter als je zuvor. Zudem wird in allen eHybrid-Versionen das AC-Laden schneller werden und serienmäßig erstmals auch das DC-Schnellladen (bis 50 kW) möglich sein. Eine klar gestaltete digitale Cockpit-Landschaft auf der Basis des neuen MIB4 (Modularer Infotainmentbaukasten der vierten Generation) bietet ein Höchstmaß an Informationen und holt digitale Dienste und Apps an Bord. Die Bedienung ist dabei konsequent selbsterklärend ausgelegt. Darüber hinaus wurden neue Systeme wie eine pneumatische Massagefunktion für die Vordersitze oder die erstmals im Tiguan eingesetzten IQ.Light– HD-Matrixscheinwerfer aus dem Oberklassemodell Touareg abgeleitet. Das neue adaptive Fahrwerk DCC Pro perfektioniert den Komfort und die Dynamik. Die neueste Generation des Park Assist automatisiert das Ein- und Ausparken.

Foto: VW

Die neueste Evolutionsstufe des Modularen Querbaukastens (MQB evo) bildet die hochinnovative technische Basis der dritten Tiguan-Generation. Durch die großen Skaleneffekte des MQB evo demokratisiert VW erneut zahlreiche Hightech-Entwicklungen wie etwa das DCC Pro oder die neuen Hybridantriebe mit rund 100 Kilometer elektrischer Reichweite und macht sie für hunderttausende Autofahrer verfügbar! Kai Grünitz, VW-Markenvorstand für Technische Entwicklung

Ausdrucksstarkes Design & verbesserte Aerodynamik. Der Kompakt-SUV präsentiert sich mit einem neuen Design. Besonders markant ist die kraftvoll wirkende Frontpartie, mit sehr flach bauenden LED-Scheinwerfern und glasüberbauter Querspange. Die Öffnungen des Kühlergrills befinden sich nun im äußeren Stoßfänger, wo sogenannte Air Curtains für eine optimale Luftführung sorgen. Die clean gezeichnete Frontpartie unterstreicht, dass sich der cw-Wert von 0,33 auf 0,28 verbessert hat. Athletische Schulterpartien über den Radhäusern (mit bis zu 20-Zoll großen Rädern) prägen die Silhouette. Eine neue LED-Querspange betont indes die unverwechselbare Tiguan-Heckpartie.

Foto: VW

Neue Cockpit- und Infotainment-Generation. Auch das Interieur des Tiguan wurde neu konzipiert und designt. Es ist geprägt von einer hohen Material- und Verarbeitungsqualität. Darüber hinaus zeigt sich die neue Cockpit-Landschaft als intuitiv bedienbar, konsequent vernetzt, clean und clever gestaltet. Zu den Modulen gehören das neue Digital Cockpit (entspiegelte digitale Instrumente im Tablet-Querformat ), ein bis zu 38 Zentimeter (15 Zoll) großer Infotainment-Screen mit einer völlig neuen Menüstruktur und Grafik, ein ebenfalls neues Head-up-Display (Projektionen auf die Windschutzscheibe) und ein neuer, multifunktionaler Fahrerlebnisschalter mit integriertem OLED-Display. Über diesen neuen Drehregler mit eigenem Mini-Bildschirm können Fahrmodus, Radiolautstärke oder auch Farben der Ambientebeleuchtung gesteuert werden. Über den neuen Sprachassistenten IDA hingegen lassen sich zahllose Fahrzeug- und Infotainment-Funktionen spielend einfach per natürlicher Sprache einstellen.

Effizientes Antriebsspektrum. Dank MQB evo können im Tiguan verschiedene Antriebsarten realisiert werden. So wird es Turbodieselmotoren (TDI), Turbobenziner (TSI), Mildhybrid-Turbobenziner (eTSI) und Plug-in-Hybridsysteme (eHybrid) geben, die künftig ausschließlich in Verbindung mit dem automatisierten Schaltgetriebe (DSG) angeboten werden. Analog zu den VW-ID-Modellen und dem neuen Passat erfolgt die Wahl der Fahrstufe künftig über einen Lenkstockhebel rechts vom Lenkrad mit selbsterklärender Bedienung: nach vorn auf D drehen zum Vorwärtsfahren, nach hinten auf R drehen zum Rückwärtsfahren, seitlich drücken, um die Parkbremse zu aktivieren. Zusätzlich haben alle Tiguan Schaltwippen hinter dem Lenkrad.

Elektronisch gesteuertes Fahrwerk für mehr Komfort und Dynamik. Der MQB evo liefert die Ausgangsbasis für eine neue Fahrwerksgeneration. Neben zahlreichen Einzelmaßnahmen hat Volkswagen die adaptive Fahrwerksregelung DCC neu aufgesetzt: mit dem optionalen DCC Pro mit Zwei-Ventil-Dämpfern. Darüber hinaus ist das neue Modell serienmäßig mit einem Fahrdynamikmanager ausgestattet – ein MQB-System, das sein Debüt im aktuellen Golf GTI feierte. Das System steuert die Funktionen der elektronischen Differenzialsperren (XDS) und die Querdynamikanteile der im Fall des DCC Pro geregelten Dämpfer. Radindividuelle Bremseingriffe und selektive Veränderungen der Dämpferhärten führen zu mehr Komfort und einem Performance-Plus bei dynamischen Kurvenfahrten. Die Handling-Eigenschaften werden somit stabiler, agiler und präziser.

Sitze für die Langstrecke. Zum hochwertigen Charakter des Tiguan passen die neuen ergoActive-Plus-Sitze mit einer pneumatischen Vier-Wege-Lordosen-Einstellung und einer ebenfalls pneumatischen Zehn-Kammer-Druckpunktmassage. Darüber hinaus lässt sich programmieren, bei welchen Außentemperaturen automatisch die Sitzheizung oder Sitzlüftung aktiviert wird.

Erstmals HD-Scheinwerfer im Tiguan. Der Tiguan ist das erste MQB-Modell, das mit den neu entwickelten IQ.Light – HD-Matrixscheinwerfern auf den Markt kommen wird. Das interaktive Lichtsystem wurde parallel auch für das Oberklasse-Modell Touareg entwickelt – beide SUV teilen sich also den Grundaufbau der Scheinwerfer. HD steht für High Definition, gemeint ist eine hohe Auflösung der Lichtquellen. Im Fall des Tiguan sind es insgesamt 38.400 Multipixel-LEDs (jeweils 19.200 Multipixel-LEDs pro Scheinwerfer), die die Straße und das Umfeld auf einem völlig neuen Level ausleuchten und so den Komfort und die Sicherheit verbessern.

Leistungsfähige Assistenzsysteme. Serienmäßig ist der Tiguan mit einer Vielzahl an Komfort- und Assistenzsystemen ausgestattet: Neben Side Assist (Spurwechselassistent), Front Assist (Notbremssystem), Lane Assist (Spurhaltassistent) und Rear View (Rückfahrkamera) gehört dazu auch die Verkehrszeichenerkennung. Zusätzlich wird es ein umfangreiches Angebot an optionalen Systemen geben. Dazu zählen unter anderem folgende Technologien: Park Assist Pro (via App für das automatische Aus- und Einparken, das der Fahrer per Smartphone von außen steuern kann) oder auch Trailer Assist (für assistiertes Rangieren mit Anhänger).

Mehr Kofferraum im Tiguan. Der neue Tiguan wächst in der Länge um ca. drei Zentimeter. Höhe, Breite und Radstand bleiben nahezu identisch zum Vorgänger. Wie gut die Raumausnutzung ist, zeigt das Kofferraumvolumen der neuen Generation: Obwohl das SUV nur unwesentlich länger wurde, wuchs sein Kofferraumvolumen um 37 auf nun 652 Liter (bei Beladung bis Höhe der Rücksitzlehnen).