Karosserie: fünf Türen, fünf Sitzplätze, Länge x Breite x Höhe 4.236 x 1.819 x 1.584 Millimeter, Radstand 2.590 Millimeter, Wendekreis 10,9 Meter, Eigengewicht 1.353 Kilogramm, Kofferraumvolumen 445 bis 1.290 Liter.

Motor: Benziner, Turbo, Direkteinspritzung, automatische Zylinderabschaltung (Active Cylinder Technology, bei niedriger und mittlerer Last werden der zweite und der dritte Zylinder stillgelegt), vier Zylinder, 1.498 Kubikzentimeter, 150 PS, 250 Newtonmeter, Höchstgeschwindigkeit 205 km/h, in 8,6 Sekunden auf Tempo 100, ab 6,3 Liter Super 95 pro 100 Kilometer, ab 142 Gramm CO 2 pro Kilometer.

Kraftübertragung: Frontantrieb, Doppelkupplungsgetriebe (sieben Gänge).

Preis: ab 39.420 Euro (Testauto/ Listenpreis) – automatische Distanzregelung, Spurhalteassistent, Parklenkassistent, Sportkomfort-sitze vorne, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, digitales Cockpit …