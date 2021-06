Die neue Generation des VW- Busses baut auf der Basis des MQB (Modularer Querbaukasten, wie der Caddy). Damit mutiert der Bulli – der T7 Multivan – vom Pkw-haften Transporter zur komfortablen Großraumlimousine.

Als solche hat man ihm ein schnittigeres Kleid verpasst, die Marketingabteilung nennt es „charismatisch“. Sei’s drum. Worauf es, abgesehen von der optimierten Aerodynamik (Cw-Wert: 0,30), wirklich ankommt, ist das Innenleben. Das ist anhand eines Längenwachstums auf 4.973 Millimeter in der Standardversion, auf 5.173 Millimeter in der verlängerten Variante bei einem Radstand von nunmehr 3.124 Millimetern noch flexibler und variabler. Beispiele: Einzelsitze (bis zu sieben) in allen drei Reihen, im Fond ausbaubar, ein neu konzipierter Multifunktionstisch sowie ein noch vielseitigeres Schienensystem. Dazu kommen neue Kofferraumdimensionen: zwischen 469 und 4.053 Litern Stauvolumen.

Selbstverständlich ist das Cockpit voll digitalisiert, mit einem Infotainmentsystem garniert, Scheinwerfer und Rückleuchten sind serienmäßig in LED-Technik ausgeführt. Motorisch setzt VW auf Turbobenziner mit 136 und 204 PS, später kommt ein 150-PS-Turbodiesel hinzu (ein stärkerer Selbstzünder folgt noch nach). Highlight jedoch ist ein Plug-in-Hybrid, erstmals bei der Marke in diesem Segment – mit einer Systemleistung von 218 PS. Doppelkupplungsgetriebe gibt es nun für alle Antriebe, sieben Gänge bei den reinen Verbrennern, sechs beim Teilzeitelektriker. Die höchst zulässige Anhängelast kann, gebremst, bis zu zwei Tonnen betragen.

Der neue T7 bedeutet übrigens noch nicht, dass der aktuelle T6.1 ausgedient hat. Er bleibt weiter im Programm: als Transporter, als Caravelle und als California. Vollelektrisch wird der T7 Multivan nicht werden: Das übernimmt der ID.Buzz, der für 2022 als Lifestyle-Van und als Lastenträger zu erwarten ist.