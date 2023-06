Weniger Unfälle Bahnkreuzungen werden immer sicherer

Lesezeit: 4 Min

Foto: ÖBB-Infrastruktur AG, Maria Theresia Engel

Werbung

A m 15. Juni findet der alljährliche ‚Internationale Tag für mehr Sicherheit an Eisenbahnkreuzungen‘ statt. Pro Jahr werden mehr als 25 Millionen Euro in sicherere Eisenbahnkreuzungen bzw. auch in deren Schließung und in Ersatzlösungen investiert.