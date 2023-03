Der Mister Big von BMW

Werbung

Eines vorweg: Mit diesem Auto sollte man tunlichst enge Parkgaragen bzw. -häuser (und da gibt es leider viel zu viele) meiden. Der X7 ist der größte X-Man aus dem Hause BMW, er ist ein ordentliches Flaggschiff: 5,18 Meter lang und 2,22 Meter breit (Außenspiegel inklusive). Ufff. Nichts für schwache Nerven. Dafür ist das Platzangebot im Innenraum mehr als fürstlich (und zudem auch noch edel eingerichtet – Stichwort: Wellnessoase) – sieben Personen haben auf drei Sitzreihen verteilt viel Platz.

Noch besser: Die Hinterradlenkung lässt den Luxuswagen handlich(er) und agil(er) wirken, die aktive Wankstabilisierung hält den Aufbau im Lot und die an beiden Achsen montierte, adaptive Luftfederung kann nach Wunsch weich oder beinhart eingestellt werden. Zugleich bietet sie in fünf Stufen zusammen acht Zentimeter Verstellweg und kann so einen Kniefall zum Aussteigen machen oder das Fahrzeug im Gelände aufbocken.

Mit dem X7 fährt man relaxed über alle Straßen, er bleibt stets beherrschbar, plump oder behäbig ist er nie. Ehre, wem Ehre gebührt: Unser Test-X7 war mit einem V8-Benziner ausgestattet, die 530 PS sorgen für atemberaubende Fahrwerte – so schafft der 2,7-Tonner zum Beispiel den Tempo-100-Sprint in nur 4,7 Sekunden. Festhalten ist angesagt!