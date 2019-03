Die schönsten Bilder des Burgenlandes

Gemeinsam mit dem Burgenland Tourismus suchte die BVZ die schönsten Bilder aus dem Burgenland. Von April bis Dezember des vergangenen Jarhes wurden die eingesendeten Bilder laufend in der Printausgabe der BVZ sowie auf der Webseite veröffentlicht. Eine Jury aus Burgenland Tourismus und BVZ hat die schönsten Bilder ausgewählt. Diese waren bereits bei der Ferienmesse in Wien zu sehen und auch im BVZ-Ferienwegweiser wurden die Gewinner-Fotos präsentiert. Vergangene Woche fand nun die Übergabe der Preise statt.

Markus Pelzmann konnte mit seinem Foto von einem Sonnenuntergang in Bocksdorf überzeugen, er konnte den ersten Platz erringen. Auf dem zweiten Platz folgte Martina Spuller mit ihrem Bild von der Burg Forchtenstein, Wolfgang Zmaritsch errang mit seinem Foto von einem Kellerstöckl am Csaterberg den dritten Platz. Die Gewinner dürfen sich über tolle Gewinne aus dem Burgenland wie Übernachtungen in heimischen Hotels, freuen.

Bei der Preisverleihung gratulierten Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Hannes Anton, Tourismuslandesrat Alexander Petschnig und BVZ-Geschäftsführer Markus Stefanitsch den glücklichen Siegern.