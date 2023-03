Großes Fest zum Runden Jubiläum in Oberwart

100 Jahre ist es schon her, dass am 15. April 1923 die Gründungsversammlung des Burgenländischen Landesfeuerwehrverbandes in Mattersburg abgehalten wurde.

Dies möchte man nun zum Anlass nehmen, um mit einer Festveranstaltung am Samstag, dem 11. März 2023, im Messezentrum Oberwart das Vermächtnis der Gründungsmitglieder entsprechend zu würdigen.

Neben einer Reihe von verschiedenen Ehrgästen sind auch alle burgenländischen Feuerwehren sehr herzlich dazu eingeladen. Los geht es um 10 Uhr.

Größte Feuerwehrfest des Burgenlandes

Nach der Festveranstaltung und der Feuerwehrmesse findet ab 18 Uhr eine Abendveranstaltung für alle Feuerwehrmitglieder und Freunde statt. Der Eintritt ist für Feuerwehrmitglieder (Feuerwehrpass) und Begleitung frei.

Für gute Unterhaltung sorgen „Die Jungen Paldauer“ sowie die Tiroler Sängerin und Songwriterin „Hannah“.