Als ganze Familie im Einsatz

Die Feuerwehr ist Helfer in schwierigen Situationen, Ort der Gemeinschaft für weite Teile der Bevölkerung und eine Möglichkeit, zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Die Feuerwehr als solche hat eine weitreichende Anziehungskraft und daher ist es auch wenig verwunderlich, wenn sich oft gleich ganze Familien unter ihren Mitgliedern befinden.

Steigt ein Familienmitglied ein oder ist bereits seit Jahren dabei, folgen oft auch weitere. So geschehen bei den Familien Theuritzbacher/ Scharinger aus dem Nordburgenland, der Familie Schindler aus dem Bezirk Oberpullendorf und der Familie Grandits aus dem Süden des Burgenlandes.

Die drei Familien haben uns von ihren Erlebnissen, Motivationen und ihrem Alltag bei der Freiwilligen Feuerwehr berichtet, der nicht immer einfach ist, dafür aber sehr bereichernd – und das auf ganz unterschiedliche Weisen.

Aus dem Nordburgenland:

Reinhard Theuritzbacher ist seit 1995 bei der Feuerwehr dabei und seit sechs Jahren Kommandant der Feuerwehr Neusiedl. Auch seine Schwester Angela Scharinger und ihr Mann Markus sowie ihre beiden Kinder Katarina und Lukas sind seit Jahren dabei. Am Anfang stand dabei – zumindest bei Markus – ein Aktion für Kinder, die Jugendfeuerwehr kennenzulernen.

„Mir hat das gleich getaugt - die Kameradschaft, anderen helfen, die Leidenschaft“, erzählt der Nordburgenländer. Auch das Interesse von Reinhard ist in jungen Jahren geweckt worden, als Schulkameraden und andere Bezugspersonen bei der Feuerwehr dabei waren. „Ich hab‘ da gesehen, dass das was Cooles ist“, erinnert er sich. Schwieriger war es zu Beginn für Angela, deren beide Brüder Reinhard und Thomas bei der Feuerwehr waren, Frauen aber noch nicht zugelassen waren. „Ich war daher auch nur ein Jahr bei der Jugendfeuerwehr“, erklärt Angela. Für Katarina und Lukas Scharinger war die Feuerwehr damit von Kindesbeinen an ein großer Teil ihres Lebens und ihrer Familie. Gut, dass das Interesse gleich da war.

Woher kommt nun das Interesse an der Wehr? „Große Autos, schwere Geräte und Interesse an der Technik“, überlegt Reinhard. „Und natürlich, dass man etwas bewirken kann.“ Auch die Kameradschaft quer durch die Generationen, die als „große Familie“ wahrgenommen wird, beeindruckten Markus und Katarina. Natürlich wird auch sehr viel Freizeit für die Feuerwehr aufgewendet: Die Aufgaben reichen häufig weit ins Private hinein und es wird viel am Wochenende erledigt. Da braucht es natürlich auch viel Verständnis von anderen Seiten.

Die Erfahrungen und Erlebnisse bei der Feuerwehr will in der Familie aber niemand missen. An schöne, wie auch brenzlige Situationen denkt man nach wie vor oft zurück. So waren bei einem Großbrand in Neusiedl im Jahr 2002 die drei Geschwister Reinhard, Angela und Thomas im Einsatz. Diese schwierige Situation als Familie gemeistert zu haben, hat sich ins Gedächtnis gebrannt.

Das schönste aber sei, wenn Menschen nach einem Einsatz ins Feuerwehrhaus kommen, um sich für die Hilfe zu bedanken. Katarina, die seit März 2022 im Aktivstand ist, ist auch das Feuerwehr-Zeltlager lebhaft in Erinnerung geblieben – ebenso wie gemeinsame Feste oder Veranstaltungen.

Auch ungewöhnliche Einsätze bleiben im Gedächtnis: So sorgte ein „fauler“ Storch, der im Winter nicht in den Süden flog, sondern umherspazierte und die Aufmerksamkeit von Tierfreunden weckte, regelmäßig für Feuerwehreinsätze. Auch Schwäne, Falken und ein Hund, der in einem Kanalgitter hängengeblieben war, beschäftigten die Florianis bereits. Natürlich seien Nachteinsätze schwierig und die Vereinbarkeit mit anderen Verpflichtungen nicht immer einfach zu bewerkstelligen. Alle Familienmitglieder würden sich aber jederzeit wieder für die Feuerwehr entscheiden.

Aus dem Mittelburgenland:

Familie Schindler aus Markt St. Martin. Luca, Nadine, Lenny, Irina und Dietmar Schindler engagieren sich alle fünf bei der Freiwilligen Feuerwehr. Foto: Jennifer Priedl

Auch die Mitglieder der Familie Schindler aus Markt St. Martin im Mittelburgenland sind mit Leib und Seele bei der Freiwilligen Feuerwehr dabei. Dietmar Schindler ist Hauptbrandinspektor und seit zwei Jahren Kommandant der Ortsfeuerwehr Markt St. Martin. Nadine Schindler ist seit 2003 dabei und Jugendleiterin. Auch ihre Kinder sind im jungen Alter bei der Feuerwehr eingestiegen: Luca ist seit 2016 bei der Feuerwehr, Irina kam 2017 zur Feuerwehrjugend – aktuell ist sie am Sprung in den Aktivstand. Lenny ist seit 2019 bei der Jugendfeuerwehr dabei. Die Arbeit mit den Jugendlichen steht bei Nadine als Jugendleiterin besonders im Fokus: Sie übernimmt die Organisation von Infoabenden, die Ansprache neuer Mitglieder und die Koordination der Jugendbetreuer. Auch bei Wettbewerben ist die Feuerwehrjugend Markt St. Martin stets mit dabei. Dazu gehören natürlich auch regelmäßige Treffen: Im ersten Halbjahr werden diese jeden Freitag abgehalten, im zweiten Halbjahr monatlich. Das Wichtigste dabei: „Die Kinder sollen Spaß haben und gerne zu uns kommen“, sagt Nadine. Umgekehrt heißt das für die Feuerwehrjugendlichen aber auch trainieren, für Wissenstests lernen und sich auch auf den Aktivstand vorbereiten. Ob sich das alles im Alltag ausgeht?

„Für uns ist das Familienleben eigentlich intensiver geworden, da wir alle bei der Feuerwehr sind“, erklärt Nadine Schindler. „Wenn wir zum Beispiel zu einer Veranstaltung gehen, dann sind wir immer mit der Familie unterwegs. Wir haben eigentlich immer Familienausflug.“ Das erleichtert die Organisation des Familienlebens im Vergleich mit früher. „Bei uns dreht sich eben sehr viel um die Feuerwehr“, ergänzt Dietmar Schindler. „Es ist schon sehr zeitaufwändig, aber man macht es gerne und ein bisschen Sport schadet nicht.“ Luca macht an der HTL in Pinkafeld sogar die Zusatzausbildung Brand- und Zivilschutz mit. Dafür macht er unter anderem gewisse Kurse in der Feuerwehrschule und Exkursionen. So ist die Feuerwehr bei Familie Schindler zwar ein großes Thema, lässt sich aber gut im Alltag vereinbaren.

Über Freunde zur Feuerwehr gekommen

Der Weg zur Feuerwehr führte bei Dietmar Schindler über Freunde. „Von meiner Familie war vorher niemand bei der Feuerwehr“, erklärt er. Nadine Schindler tat es ihres Mann gleich: „Ich hätte sonst keine Möglichkeit gehabt, meinen Mann zu sehen, denn der war am Wochenende immer im Feuerwehrhaus“, schmunzelt sie. Der ausschlaggebende Punkt war jedoch die Gründung einer Feuerwehrjugend in Markt St. Martin. „Mit Kindern zusammenzuarbeiten war für mich immer schon im Mittelpunkt“, erklärt Nadine, die die Jugendfeuerwehr auch gleich übernahm. Sie erinnert sich auch daran, dass es vor 20 Jahren gar nicht so einfach war, als Frau in die Männerdomäne „Feuerwehr“ vorzudringen. „Da musste man sich schon beweisen“, sagt sie.

Foto: Jennifer Priedl

Mit beiden Eltern bei der Feuerwehr war es auch den Kindern, die dann kamen, in die Wiege gelegt, zur Feuerwehr zu gehen. Nacheinander wuchsen sie neben Übungen und Trainings auf und beobachteten diese vom Kinderwagen aus. „Wir versuchen bei der Feuerwehrjugend auch immer zu vermitteln, dass ein Zehnjähriger genauso helfen oder Erste Hilfe leisten kann, wie ein Erwachsener“, betont Nadine den gemeinnützigen Gedanken, der auch hinter der Jugendfeuerwehr steht. Diese bringt Jugendliche auch gezielt dazu, der Feuerwehr beizutreten – Quereinsteiger gebe es kaum.

Aktuell sind bei der Feuerwehr Markt St. Martin 91 Mitglieder, 20 davon sind Jugendliche, 70 sind im Aktivstand. Warum man gerne dabei ist? „Es ist die Gemeinschaft, man lernt hier Freunde kennen, trifft sich immer wieder und arbeitet zusammen“, sind sich Irina, Lenny und Luca einig. Auch das Erlebnis, gemeinsam mit der Familie bei Wettbewerben teilzunehmen und Erfolg zu haben, bleibt definitiv in Erinnerung – genauso wie das Jugendlager der Feuerwehr. Man lernt bei der Feuerwehr auch viel fürs Leben: „Es geht nicht nur um die Geräte und um Technik, man lernt auch viel für den Alltag und für die Selbstständigkeit“, fügt Irina hinzu. Für Nadine ist auch die Entwicklung der Kinder zu Jugendlichen mitzuerleben etwas ganz Besonderes. „Jahre später erinnern sie sich dann oft an schöne Erinnerungen bei der Feuerwehr“, freut sich die Jugendleiterin. „Die Selbstständigkeit steht bei mir dabei immer hoch im Kurs.“ Gerade bei Bewerben kommen dann oft ganz Familien zusammen und man feiert gemeinsam Erfolge. Natürlich steht aber auch im Vordergrund: den Mitmenschen helfen. „Es gibt selbstverständlich auch bittere Momente, wenn man nicht mehr helfen konnte, aber im Vordergrund steht sicher für jeden, anderen Menschen zu helfen“, ergänzt Dietmar. „Vor allem den ersten Einsatz vergisst man nicht.“ Die Kameradschaft, die Hilfsbereitschaft und die schönen Erinnerungen wiegen Anstrengungen und schlimme Erlebnisse bei weitem auf.

Aus dem Südburgenland:

Auch Familie Grandits im Südburgenland ist eine wichtige „Feuerwehrfamilie“: Martina Grandits ist seit 2011 als Quereinsteigerin bei der Feuerwehr Stegersbach. Sie begann als Jugendbetreuerin und ist jetzt als Bezirksjugendreferentin tätig. Ihre Tochter Sofie ist bei der Feuerwehr seit sie zehn Jahre alt ist, 2012 startete sie bei der Jugendfeuerwehr. Alexander Grandits stieg mit Anfang des Jahres 2010 ein und ist seit zwei Jahren Funkwart. Seit 1996 ist Thomas Grandits bei der Feuerwehr. Auch er stieg bei der Jugendfeuerwehr ein und ist heute Löschmeister. Welches Interesse die Feuerwehr im Bekanntenkreis oft weckt, erkennt man daran, dass immer wieder Freunde und Familienmitglieder der Grund dafür sind, zur Feuerwehr zu gehen. Auch bei Alexander war das so, Sofie stieg schließlich nach ihrem Bruder ein. „Mein Papa und der Alex waren bei der Feuerwehr und da wollte ich dann halt auch“, erklärt die Südburgenländerin. Thomas Grandits war schon lange dabei, schon sein Taufpate war Kommandant bei der Feuerwehr. Bei drei von vier Familienmitgliedern, die bei der Feuerwehr waren, war für Martina klar: Sie kommt auch dazu. Gemeinsam mit Sofie, die bei der Jugendfeuerwehr einstieg, wurde also Martina das vierte Feuerwehrmitglied der Familie Grandits.

Kameradschaft, Hilfsbereitschaft und das Miteinander sind zentrale Punkte, wenn es um die Mitgliedschaft bei der Feuerwehr geht. Wie man die Feuerwehr mit dem Alltag und dem restlichen Familienleben vereint? Bei Familie Grandits ist das kein Problem, den hier geht es „zu 99 Prozent um die Feuerwehr“, schmunzelt Alexander. „Wenn wir beim Mittagessen sitzen wird über die Feuerwehr geredet. Meine Partnerin ist auch dabei und wenn wir zu fünft unterwegs sind, geht es meistens nur um die Feuerwehr.“ Als Studentin, die nebenbei auch arbeitet, kann Sofie nicht ganz so oft dabei sein. „Da bekommt man dann eher weniger mit.“

Foto: NOEN

„Es ist schon auch kräftezehrend“

Natürlich macht nicht alles immer Spaß. Besonders anstrengend ist es, wenn es mitten in der Nacht Alarm gibt – früh morgens aber auch der Brotberuf wartet. „Das ist schon manchmal kräftezehrend“, meint Alexander. Meistens gibt es dafür aber Verständnis von Arbeitgebern und Bekannten. Unschöne Erlebnisse sind vor allem auch schwere Unfälle, die einem im Gedächtnis bleiben. Vor allem wenn Menschen sterben. „Der erste Tote bleibt sowieso immer in Erinnerung“, sagt Martina. „Das bleibt dir immer im Hinterkopf, das ist einmal so.“

Zu den schönen Erfahrungen bei der Feuerwehr zählen aber definitiv die Bewerbe und Wissenstests, wo bei Familie Grandits auch alle anpacken und mithelfen. Es dauerte aber auch seine Zeit, bis immer mehr Frauen und Mädchen zur Feuerwehr dazustießen. In den vergangenen zehn Jahren habe sich hier allerdings schon einiges geändert. Mittlerweile sind bei der Feuerwehr Stegersbach rund zehn Frauen dabei, erklärt Martina.

Als Mitglied der Feuerwehr erlebt man immer wieder auch ungewöhnliche Einsätze. Auf die Frage antwortet Alexander gleich mit einer kleinen Geschichte: „Wir hatten mal einen Einsatz, da hat jemand an der Tankstelle getankt und den Zapfhahn nicht abgesteckt. Er ist dann mit angestecktem Zapfhahn weggefahren.“ Daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert. „So etwas kommt aber nicht oft vor“, meint Martina amüsiert. Bei 80 bis 90 Einsätzen im Jahr bleiben einem aber oft auch nur die größten und ungewöhnlichsten im Gedächtnis. Insgesamt ist die Feuerwehr Stegersbach auch eine recht große Wehr mit insgesamt 107 Mitgliedern: 69 davon sind aktive Mitglieder und 18 sind bei der Jugendfeuerwehr dabei. Was den Reiz der Feuerwehr für Kinder ausmacht? „Die roten Autos!“, antwortet Martina sofort lachend. „Technik, Wasser, allgemein die Faszination Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau werden.“ Natürlich sind auch, wie bereits erwähnt, die eigenen Freundescliquen und die gemeinsamen Aktivitäten entscheidend.

Leidenschaft für die Wehr. Bei Familie Grandits schätzt man das Miteinander und die Möglichkeit, anderen helfen zu können. Foto: NOEN

Auch abseits von Einsätzen und Bewerben ist man bei Familie Grandits viel mit der Feuerwehr beschäftigt. So gibt es Ausflüge oder gemeinsame Besuche anderer Feuerwachen. „Wenn wir wohin fahren, verbinden wir das meistens mit Feuerwehraktivitäten“, berichtet Alexander Grandits. Innerhalb der Familie ist die Feuerwehr ein großes Thema, allerdings lässt man sie dann auch beiseite, wenn Personen dabei sind, die mit der Feuerwehr nicht wirklich viel zu tun haben. Sofies Freund beispielsweise ist kein Feuerwehrmitglied. „Mittlerweile kennt er sich aber auch schon aus“, wirft die Studentin ein. Auch Alexanders Freundin ist durch ihn zur Wehr gekommen. Bei Familie Grandits würden sich jedenfalls alle wieder für die Feuerwehr entscheiden. „Und dafür auch Werbung machen“, ergänzt Martina. Immerhin lernt man nicht nur für die Feuerwehr, sondern man lernt Dinge fürs Leben.