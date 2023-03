Vom Kübel mit Wasser zu TLF 4000 und Drehleiter

Gleich blieb der tatkräftige und unermüdliche Einsatz für die Sicherheit der Bevölkerung. Insgesamt 17.417 Freiwillige in 310 Gemeinden verzeichnen heute die burgenländischen Feuerwehren. Das heißt jede(r) 16. Burgenländer(in) ist Mitglied einer Feuerwehr. Burgenlandweit sind 901 Einsatzfahrzeuge mit 330 Anhängern, 486 Sirenen, 3.318 Digitalfunkgeräte und 1.377 Atemschutzgeräte tatkräftig im Einsatz. Burgenlands älteste Feuerwehren wurden bereits im Jahr 1871 im damaligen Deutschwestungarn gegründet und in den 1860ern wurde die rechtliche Grundlage für die Errichtung von Freiwilligen Feuerwehren geschaffen. Vor 100 Jahren – am 15. April 1923 - erfolgte auf Initiative von Michael Postl (für den nördlichen Landesteil) und Karl Unger (für den südlichen Landesteil) die Gründung des Burgenländischen Landesverbandes für Feuerwehr- und Rettungswesen. Daraus entwickelte sich der Landesfeuerwehrverband. Dieser zählte damals 258 Feuerwehren mit 8.438 Mitgliedern. Im Steiger‘s Hotel zur Post in Mattersdorf fand am 15. April 1923 fand die Gründungsversammlung des Burgenländischen Landesfeuerwehrverbandes statt. Das burgenländische Feuerwehrwesen entwickelte sich mit dem Burgenland stets immer weiter. Heute sind die burgenländischen Feuerwehren hochspezialisierte Einsatzkräfte für den Schutz der Bevölkerung und die Sicherheit des Landes. Zudem zeichnen sich die Freiwilligen Feuerwehren durch Tradition, Kameradschaft und fortschrittliche Leistung aus.

Modern. Das RLF-A 3000/100 (Rüstlöschfahrzeug) der Freiwilligen Feuerwehr Eisenstadt. Foto: Bgld. Landesfeuerwehrverband/Archiv

Einsätze und Technik im Wandel der Zeit

Die Aufgaben der Feuerwehren im Burgenland haben sich sehr gewandelt und sind immer komplexer geworden. Anfangs hat sich die Arbeit der Feuerwehren auf die Bandbekämpfung beschränkt. Heute reicht das Einsatzspektrum viel weiter, denn Verkehrsunfälle sowie technische Einsätze haben neue Herausforderungen mit sich gebracht.

Im Mittelalter und in der Neuzeit stand die verpflichtende gegenseitige Löschhilfe im Mittelpunkt. Feuerspritzen waren bereits vorhanden, Eimer und Einreißhaken waren dennoch die wichtigsten Werkzeuge. Durch die industrielle Revolution stieg die Brandgefahr. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es in den größeren Städten bezahlte Berufsfeuerwehren und am Land freiwillige Vereine. Friedrich Rösch gründete 1863 den Ödenburger Turn- und Feuerwehrverein. Anfang der 1890er Jahre zählte man in Ungarn 1.760 freiwillige Feuerwehren, vor Ausbruch des 1. Weltkrieges 2.451. Ab 1926 gab es bereits regelmäßige Inspizierungen sowie Bezirkswettkämpfe, um die Schlagkraft der Wehren zu steigern.

Ab Mitte der 1920er wurde das Rettungswesen mit Krankentransporten immer relevanter. 1929 in Neusiedl am See legte Obmann Rauhofer sein Amt zurück, sein Nachfolger wurde Prof. Karl Unger. Es gab bereits einen großen Fortschritt bei der Ausrüstung und die Motorisierung setzte sich immer mehr durch. Die konventionellen Geräte wurden verdrängt und stattdessen standen Benzinmotorspritzen, Feuerwehr- und Krankenwagen im Mittelpunkt. Das Pferd als Zugtier blieb jedoch bestehen. Es wurde der Feuerwehrpass eingeführt und die Zusammenarbeit und Ausbildung mit dem Roten Kreuz intensiviert.

Es gab bereits Vorläufer der heutigen Feuerwehrjugend. 1935 wurde die Funktion des Landesfeuerwehrkommandanten eingeführt. In den 1930ern gab es wesentliche Neuerungen: der Ausbau der Überlandhilfen, die Initiierung von Motorspritzenaktionen sowie die Errichtung von Löschwasserstellen und Rüsthäusern. Die Umrüstung vom Leder- zum Metallhelm erfolgte in vielen Orten aus finanziellen Gründen eher schleppend. Unter Landesfeuerwehrkommandant Forstingenieur Landesrat Dipl.-Ing. Franz Strobl ab 1937 stand besonders die Verbesserung der Schlagkraft der Feuerwehren im Fokus. Heinrich Eigenbauer, dem ebenfalls die Förderung des technischen Fortschritts wichtig war, schaffte einen der ersten „Autospritzen- und Rettungswagen“ des Burgenlandes an und hat zudem die erste Übungsvorschrift für motorisierte Feuerwehrgeräte ausgearbeitet. In der Zeit des Krieges vom 15. Oktober 1938 bis 29. September 1945 gab es den Burgenländischen Landesfeuerwehrverband nicht. Ab Juni 1946 wurde Viktor Horvath Landesfeuerwehrkommandant – er musste den Wiederaufbau organisieren, Feuerwehrleute finden, sowie Uniformen, Ausrüstung und Geräte auftreiben. Die Feuerwehrhäuser mussten wiederaufgebaut werden.

Aktueller Stand. Dieses Atemschutzservicefahrzeug stammt aus dem Jahr 2022. Foto: Bgld. Landesfeuerwehrverband/Archiv

Einsätze wurden vielfältiger

Ab 1948 gab es eine eigene Feuerwehrschule im Burgenland. Ein weiterer Schwerpunkt von Viktor Horvath lag beim Ausbau der Überlandhilfe. Seit 1953 gibt es den Florianitag als „Tag der Feuerwehr“. 1954 gab es insgesamt 9.075 Feuerwehrmitglieder mit 360 Aggregaten und 301 Handdruckspritzen im Burgenland. Mit dem Aufschwung von Wirtschaft und Technik nach dem Krieg wurden die Einsätze der Feuerwehren vielfältiger. Auch Wetterkapriolen spielten eine Rolle und damit stiegen Pump-, Pölz-, Abdicht- und Sicherungsarbeiten sowie das Retten und Bergen von Menschen und Tieren. Anfang der 60er Jahre wurden im Landesfeuerwehrverband die ersten umluftunabhängigen Atemschutzgeräte angekauft. Es kam zum Ausbau und zur Förderung des Katastrophenschutzes. Landesfeuerwehrkommandant Ladislaus Widder wurde 1976 Präsident des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes. Hans Neubauer, der nächste Landesfeuerwehrkommandant, war die Errichtung der Atemschutzzentrale auf dem Gelände des Landesfeuerwehrkommandos besonders wichtig. Diese ging 1982 in Betrieb. Im selben Jahr entstand ein Katastrophenlager. Seit 1970 werden an der Landesfeuerwehrschule Strahlenschützer ausgebildet. 1980 fand zusammen mit dem Bundesheer der erste Flughelferlehrgang an der Landefeuerwehrschule statt.

Digitalisierung im Kommen

1990 übernahm Manfred Seidl das Kommando. 1991 erfolgte die Inbetriebnahme der Warn- und Alarmierungsanlage im Burgenland. Technische Einsätze wurden immer mehr. Frauen konnten erstmals den burgenländischen Feuerwehren beitreten. Weitere Neuerungen waren ein EDV-Verwaltungsprogramm für die Feuerwehren, Brandschutzerziehung in der Grundschule und eine Neuwert-Vollkaskoversicherung für Einsatzfahrzeuge. 2009 übernahm Ing. Alois Kögl das Kommando der burgenländischen Feuerwehren.

Die Digitalisierung der Löschwasserpläne seitens des Landes, der Landessicherheitszentrale (LSZ) sowie des Feuerwehr- und Wasserleitungsverbandes und die digitale Lagekarte spielt bereits eine Rolle. Der technische Fortschritt zeigt sich in der Indienststellung von Rettungsbooten am Neusiedler See, Körperschutz- und Gefährliche Stoffe-Fahrzeugen in Eisenstadt und Pinkafeld sowie mobilen Atemluftkompressoren und Gefährliche-Stoffe-Rollcontainern in den Bezirksstützpunktfeuerwehren. Am 18. Juni 2022 wurde Franz Kropf zum Landesfeuerwehrkommandanten gewählt. Ein neues Katastrophenhilfsdienst-Stützpunktkonzept wurde gemeinsam mit dem Land Burgenland ausgearbeitet wurde umgesetzt. Der 5-Stufenplan bis 2027 sieht vor, die Feuerwehren mit ihrer KHD-Ausrüstung für Großschadensszenarien auszurüsten. In diesem Konzept soll der Ankauf und die Stationierung von Wechselladerfahrzeugen mit Kran, Stromaggregaten mit Betankungsmodulen, Teleskopladern, diversen Wechselladeraufbauten wie Einsatzunterstützungseinheit und der Aufbau eines Landeskatastrophenlagers erfolgen. 2022 wurde das neue Atemschutzservicefahrzeug in den Dienst gestellt, mit welchem die Atemschutzgerätewartung und -überprüfung nun direkt bei den Feuerwehren erfolgen kann.

Drohnenstützpunkte im Fokus

Anfang Dezember 2022 wurden zwei Drohnen an die Drohnenstützpunkte Pinkafeld und Rust übergeben. Der technische und digitalisierte Fortschritt lässt grüßen. Heutzutage sind auch Feuerwehrtaucher und der Wasserdienst im Einsatz, sowie Hubschrauber und Flugzeuge sind für die Unterstützung der Feuerwehren bei diversen taktischen und technischen Einsätzen wesentlich. Festzuhalten ist, dass die Aufgaben der burgenländischen Feuerwehren immer vielseitiger und komplexer geworden sind, welche die bestmögliche Technik, modernste Ausrüstung und viel Engagement, Tatendrang und Hilfsbereitschaft erfordert, um bestmöglich die Bevölkerung zu schützen und die Sicherheit des Landes zu gewährleisten.

Die erste Einsatzdrohne. Auch Drohnen werden bei der Feuerwehr immer häufiger eingesetzt. Foto: Bgld. Landesfeuerwehrverband/Archiv

Quelle: Chronik: 100 Jahre Burgenländischer Landesfeuerwehrverband