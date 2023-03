„Zusammenhalt und Kameradschaft werden immer wichtiger“

Steht an der Spitze der burgenländischen Feuerwehr. Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf. Foto: zVg

Franz Kropf aus Jennersdorf trat im Juli 2022 den Posten des Landesfeuerwehrkommandanten an und fungiert somit als Chef von rund 17.400 Florianis im Burgenland. Gemeinsam mit seinem Team setzt er viele Projekte um, die schon lange im Köcher gewesen sind. Am 11. März wird außerdem auch der 100. Geburtstag des Landesfeuerwehrverbandes gefeiert.

BVZ: Worin zeichnet sich das Feuerwehrwesen im Burgenland aus?

Franz Kropf: Die Feuerwehren des Burgenlandes leisten unabhängig von ihrer Größe oder ihrer Örtlichkeit einen wichtigen Beitrag im Sicherheitskonzept des Landes Burgenland. Die große Kameradschaft und Einsatzbereitschaft macht sie zu einem verlässlichen Partner für die Gemeinden und ihre Bewohner.

BVZ: Welche gesellschaftliche Funktion haben die Feuerwehren?

Franz Kropf: Da es gerade im ländlichen Raum in einigen Ortschaften keine Wirtshäuser oder Ähnliches mehr gibt, sind die Feuerwehren das letzte Zentrum des Dorflebens. Mit ihren Feierlichkeiten und anderen Tätigkeiten sind sie ein wesentlicher Faktor zur Belebung des Dorflebens.

BVZ: Welche Herausforderungen kommen auf die Wehren in Zukunft zu?

Franz Kropf: Die Anforderungen an die Feuerwehren werden ständig mehr. Ausrüstung und Ausbildung müssen laufend auf dem letzten Stand gehalten werden. Das stellt nicht nur die Feuerwehren vor eine große Herausforderung, sondern auch die Gemeinden, die ja einen Großteil der finanziellen Absicherung der Feuerwehren bereitstellen müssen.

BVZ: Eine Herausforderung, die derzeit in aller Munde ist, ist das Thema Blackout: Wie bereiten sich die Feuerwehren darauf vor?

Franz Kropf: Die Feuerwehren konzentrieren sich in erster Linie auf die Aufrechterhaltung der eigenen Einsatzfähigkeit. In enger Zusammenarbeit mit dem Land Burgenland und dem Bevölkerungsschutz wird an Vorgehensweisen im Falle eines Blackouts intensiv gearbeitet.

BVZ: Welchen Tipp haben Sie als oberster Floriani an die Bevölkerung zum Thema Blackout?

Franz Kropf: In erster Linie sollte jeder darauf achten, dass sich sein Haushalt oder sein Umfeld zumindest zwei bis drei Tage selbst versorgen kann. Dazu gehören nicht nur Lebensmittel, sondern auch Medikamente, Sanitärartikel und Ähnliches. Sollte ein Blackout länger andauern, müssen Regelungen seitens des Landes oder des Bundes getroffen werden.

BVZ: Warum sollte man zur Feuerwehr dazu gehen?

Franz Kropf: Die vergangenen Jahre haben bewiesen, dass unabhängig von der Krisensituation, mit der wir konfrontiert werden, die Feuerwehr immer funktioniert und geholfen hat. Frauen und Männer jeder Altersgruppe können in der Feuerwehr einen wichtigen Beitrag zum großen Ganzen leisten.

BVZ: Wie hat sich das Projekt Feuerwehr-Kids entwickelt?

Franz Kropf: Mittlerweile sind ungefähr 150 Feuerwehr-Kids im ganzen Land dabei. Der Zustrom hält an und das Projekt wird von allen Seiten gut aufgenommen. Einer positiven Weiterarbeit in diesem Bereich steht somit nichts im Wege. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle die sich im Kids- und Jugendbereich engagieren und hervorragende Aufbauarbeit für die Feuerwehren des Burgenlandes leisten.

BVZ: Wie hoch ist der Stellenwert der Feuerwehrjugend?

Franz Kropf: Die heutige Feuerwehrjugend sind die Kommandanten und Führungskräfte von morgen. Wir tun alles um die Feuerwehrjugend nach Kräften zu unterstützen. Landesjugendreferent Christian Doczekal leistet mit seinen Jugendbetreuern großartige Arbeit.

BVZ: Welche Aufgaben hat das Landesfeuerwehrkommando ?

Franz Kropf: Das Landesfeuerwehrkommando legt in enger Zusammenarbeit mit dem Land Burgenland und den Feuerwehren die Rahmenbedingungen für die Arbeit und die Organisation der Feuerwehren fest. Um allerorts einen identen Dienstbetrieb abwickeln zu können, ist es wichtig, die richtigen Regulative zu verfassen. Das Spektrum umfasst den Ankauf von Handschuhen bis hin zum Bau eines Feuerwehrhauses und ist somit sehr umfangreich. Die gute Arbeit zwischen dem Landesfeuerwehrkommando, Landesfeuerwehrrat, Landesfeuerwehrdirektor und dem Land Burgenland vereinfacht die Aufgabenlösung jedoch schon sehr.

BVZ: Was waren die wichtigsten Meilensteine in der Geschichte des Landesfeuerwehrverbandes?

Franz Kropf: Die Gründung des Landesfeuerwehrverbandes vor 100 Jahren war sicher einer der wichtigsten Meilensteine, aber auch die Gründung der Feuerwehrschule und die Gründung der Feuerwehrjugend waren wichtige Ereignisse in der Geschichte. Das neue moderne Feuerwehrgesetz mit der Einführung des Wahlsystems kann sicher auch als Meilenstein betrachtet werden. Als letzten Markstein kann sicher die Neuorganisation des Katastrophenschutzes genannt werden.

BVZ: Derzeit läuft in Kooperation mit dem Land eine Ausrüstungsoffensive (Katastrophenschutzstützpunkte, Drohnenstützpunkte entstehen). Wie ist der Stand der Dinge? Was ist alles geplant?

Franz Kropf: Es wird dabei ein 5-Phasenplan umgesetzt. Die Phase 1 mit dem Ankauf der Wechselladerfahrzeuge ist bereits im Laufen, mit der Auslieferung der Fahrzeuge wird Anfang 2024 begonnen und soll bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Die weiteren Phasen mit Notstromaggregaten, mobilen Tankstellen, Teleskopladern, verschiedenen Wechselladeraufbauten sind sehr weit fortgeschritten und werden in den nächsten Monaten realisiert werden. Als letzter Punkt ist die Errichtung eines Katastrophenschutzlagers geplant. Dabei sind die Planungen in der Anfangsphase. Auch wird noch der richtige Standort gesucht.

BVZ: Viele Vereine haben Probleme, Führungspositionen zu besetzen oder genügend Nachwuchs zu finden. Wie gehen die burgenländischen Feuerwehren damit um?

Franz Kropf: Natürlich gibt es auch in der Feuerwehr punktuell Probleme mit der Nachbesetzung von Führungskräften. Bis heute konnte aber noch überall eine gute Lösung gefunden werden. Der Zustrom an Kids und Jugendlichen ist gut und wir alle hoffen, dass es aus diesem großen Pool auch immer wieder welche gibt, die bereit sind, eine Führungsposition zu übernehmen.

BVZ: Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Landesfeuerwehrverbandes?

Franz Kropf: Die Arbeit wird nicht weniger werden und der Zusammenhalt und die Kameradschaft werden immer wichtiger. Ich hoffe, dass wir weiterhin so viele Menschen jeder Altersgruppe für die Feuerwehren begeistern können, um auch weiterhin für unsere Mitmenschen in Ernstfall da sein zu können.