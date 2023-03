Windparks im Fokus

Eine Geschichte der Feuerwehr ist natürlich in gewisser Weise auch eine Geschichte der Technologien. Sie helfen den Feuerwehrmitgliedern bei ihren Einsätzen, sie stellen sie vor neue Herausforderungen und sie gehören zum wachsenden Betätigungsfeld der Feuerwehren.

Beginnend vor wenigen Jahrzehnten spielt im Burgenland Windkraft eine immer größere Rolle. Mittlerweile gibt es insgesamt mehr als 400 Windkraftanlagen im Burgenland, der Gutteil davon findet sich im Norden des Landes.

So auch die Windparks des Parndorfer Unternehmens Püspök, welches sich seit mehr als 20 Jahren mit der Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie beschäftigt.

An insgesamt vier Standorten betreibt Püspök derzeit Windkraftanlagen im Burgenland: Ab 2001 produzierte der Windpark in Mönchhof Strom aus Windenergie, seit Ende 2019 werden hier die alten Anlagen abgebaut und neue aufgebaut.

Ab dem Jahr 2011 kam Mönchhof Nord hinzu. Der Windpark Halbturn Süd folgte im Jahr 2012 und Gattendorf Nord 2013. In den Jahren 2020/21 kamen die Parks Pannonia Gols und Gattendorf Nord II hinzu. In Gols wurden die 20 Jahre alten Anlagen abgebaut und neue errichtet.

Mehr als ein Jahrzehnt Zusammenarbeit

Der Windpark Mönchhof Nord ging im Jahr 2012 in Betrieb. Damit einher ging erstmals auch die Auflage während der Betriebsphasen, Mitglieder der Feuerwehren für Einsätze in Windparks zu schulen. „Püspök arbeitet seit über einem Jahrzehnt mit der Feuerwehr im Burgenland zusammen und auch einige unserer Kollegen und Kolleginnen sind selbst bei der Freiwilligen Feuerwehr tätig,“ sagt Philipp Zeithammer, Leiter der technischen Betriebsführung bei Püspök. Diese Schulungen finden seither alle drei Jahre zumeist in Kooperation mit anderen Windparkbetreibern wie der Burgenland Energie statt.

Mitgliedern der Feuerwehren werden hier in einer rund einstündigen Präsentation die Anlagetypen, die Brandlast und die Gefahren, die eintreten können, dargestellt sowie die Vorgehensweise und was zu berücksichtigen ist, sollte im schlimmsten Fall ein Teil des Windrades abbrechen und zu Boden fallen. Was hier sehr dramatisch klingt, damit müssen sich die Florianis glücklicherweise äußerst selten befassen – bei Püspök etwa war es noch nie der Fall, dass die Feuerwehr zu einem Brand ausrücken musste. Bei den theoretischen Schulungen wird auch gelehrt, wo man hinein- und hinausgehen kann, wo sich Feuerlöscher befinden und andere wichtige Informationen. „Wenn aber ein Windrad brennt, hält sich niemand im Inneren auf“, erklärt man bei Püspök. „Man lässt die Windkraftanlage kontrolliert abbrennen, da sie nicht löschbar ist.“

Die Feuerwehren müssen im Brandfall dann dafür sorgen, dass das Feuer sich nicht auf die Umgebung ausbreitet oder ein etwaiger auftretender Flurbrand gelöscht wird. Der Nahbereich eines brennenden Windrades wird dabei nicht betreten. Mitglieder der Feuerwehr sorgen auch dafür, dass niemand zu Nahe kommt und die ganze Situation abgesichert ist.

Windräder: Brandfall ist äußerst selten

Generell wird eine Windkraftanlage für eine Betriebsdauer von 20 bis 25 Jahren errichtet. Blitzeinschlag, Kurzschluss oder andere technische Ursachen können allerdings trotz regelmäßiger Wartung zum äußerst seltenen Brandfall führen. Abgesehen von den dreijährlichen Schulungen musste die Feuerwehr bisher noch nie zu einem Windpark von Püspök ausrücken. Im Laufe der Jahre verändern sich allerdings nicht nur die Windkraftanlagen, sondern damit auch die Schulungen: Die Dimensionen werden größer, die Rotorblätter länger und es werden neuere Typen von Windkraftanlagen errichtet. Im Frühjahr wird es erstmals eine Besichtigung durch die Feuerwehr Gattendorf geben. Im Sinne einer guten Zusammenarbeit wird man sich gemeinsam die Vor-Ort-Gegebenheiten und Unterschiede ansehen, damit sich Einsatzkräfte im Notfall gut zurechtfinden.

Die nächste reguläre Schulung findet wieder im Jahr 2024 statt. Auch bei einem großen Fest im Windpark Pannonia Gols wird heuer die Feuerwehr zugegen sein und für die allgemeine Sicherheit sorgen.