Frauenpower bei der Feuerwehr

Für Frauenpower sorgt im Nordburgenland HBI Julia Ivancsits, die Bezirksreferentin für Ausbildung und Feuerwehrjugend ist. Sie ist seit 2004 bei der Feuerwehr in ihrem Heimatort Klingenbach dabei. In Klingenbach ist sie verantwortlich für die Feuerwehrjugend. Auf Bezirksebene übt sie die Bezirksfunktionen für Feuerwehrjugend und Ausbildung aus. Auf Landesebene ist Julia Ivancsits seit Kurzem Sachgebietsleiterin für Feuerwehrjugendprojekte und Werbung.

„Alle ziehen an einem Strang“

Nordburgenland. HBI Julia Ivancsits. Foto: Maria Hollunder

„Mein Taufpate war Feuerwehrkommandant und mein Onkel Feuerwehrjugendbetreuer, somit war ich schon sehr früh mit dem Thema Feuerwehr in Verbindung. Seit dem Zeitpunkt als ich laufen konnte, durfte ich bei Übungen zusehen oder sogar mit meiner eigenen kleinen Uniform am Tag der Feuerwehr mitmarschieren“, so Julia Ivancsits. Das Miteinander bei der Feuerwehr macht ihr besonders Spaß. „Egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit man gerufen wird um anderen zu helfen, die Kameradschaft kennt keine Uhrzeit. Egal ob alt oder jung, alle ziehen in der großen Feuerwehrfamilie an einem Strang.“ Ihr Highlight bisher war, bei dem sie sogar kurz mit den Tränen kämpfen musste, als ihre ersten beiden Jugendlichen, welche sie durch die Feuerwehrjugendlaufbahn begleiten durfte, das höchste Abzeichen der Feuerwehrjugend, das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Gold, erfolgreich absolvieren konnten. „Am schönsten ist es, wenn man gute Arbeit leistet und seine Schützlinge mit 16 Jahren in den Aktivstand übergibt und man mit ihnen den ersten gemeinsamen Einsatz fährt und Seite an Seite den Nächsten hilft.“ Sie betont, dass Frauen bei der Feuerwehr und Mädchen bei der Feuerwehrjugend immer mehr werden. „Es gibt sehr viele Bereiche im Feuerwehrwesen in denen Frauen nicht mehr wegzudenken sind und wenn ich an mich und meine Kameradinnen denke, wir stehen sehr oft in erster Reihe mit unseren männlichen Kameraden, da gibt es keine Unterschiede.“ Sie möchte weiterhin die bestmögliche Ausbildung und Unterstützung anbieten. „Ich möchte immer wieder in Jugendlichen das Feuer entzünden, um sie für die beste Sache der Welt zu gewinnen“, so Julia Ivancsits.

Miteinander und Kameradschaft

Mittelburgenland. HBI Barbara Wessely. Foto: BFKdo-Op

HBI Barbara Wessely, die Bezirksreferentin für Feuerwehrjugend im Bezirk Oberpullendorf, verbrachte bereits in ihrer Kindheit viel Zeit im Feuerwehrhaus, da ihr Vater Kommandant war. Barbara Wessely kam mit 13 Jahren zur Feuerwehrjugend der Freiwilligen Feuerwehr Kobersdorf dazu. Mit 16 Jahren war ihr Übertritt von der Feuerwehrjugend in den Aktivstand und sie übernahm die Funktion der Jugendbetreuerin. Jetzt ist Barbara Wessely in der Feuerwehr Kobersdorf Gruppenkommandantin und im Bezirk Oberpullendorf Referentin für Feuerwehrjugend. „Im Bezirk haben wir die meisten Feuerwehrjugendmitglieder des Burgenlandes. Im Jänner wurden Abschnittsjugendbetreuer in zwei Abschnitten eingeführt. Derzeit sind viele Neuaufnahmen im Gange und die nächste größere Veranstaltung ist der Wissenstest Mitte April in Bubendorf. Dort sollten sich zirka 400 Jugendliche einfinden“, so Wessely. In der Feuerwehrjugend im Bezirk Oberpullendorf liegt der Anteil der Mädchen bei zirka 40 Prozent. Sie betont, dass mehrere Feuerwehren im Bezirk in der Pilotphase mit den Feuerwehrkids begonnen haben, da sind Kinder vom 6. bis zum 10. Lebensjahr dabei. „Diese sind voll cool. Die Kids sind mit fast allem zu begeistern! Sind motiviert, ehrlich und spontan“, freut sich Wessely. Auf die Frage an welche persönlichen Highlights sie am liebsten zurückdenkt, antwortet sie: „Das sind die unendlich vielen Kleinigkeiten, die spontan passieren, wenn man sich mit seinen Kameradinnen und Kameraden gut versteht. Aber auch Situationen, als wir bei der Siegerehrung beim Bundesbewerb in Wien am Ring marschiert sind, werde ich nicht so schnell vergessen.“ Sie empfiehlt jedem zur Feuerwehr zu gehen. „Wir haben so viele Aufgabengebiete, wo sicherlich für jede Person, sein/ihr Interesse geweckt werden kann.“

„Gemeinsam ist man stark“

Südburgenland. HBI Martina Grandits. Foto: BFKdo-Gs

HBI Martina Grandits ist 2011 als Quereinsteigerin zur Freiwilligen Feuerwehr Stegersbach gekommen. Sie wurde von der Jugendbetreuerin über die Jugendleiterin zur Bezirksjugendreferentin im Bezirk Güssing und ist seit 1.1.2015 die erste Feuerwehrfrau im Bezirksstab Güssing. Sie ist auch Landesjugendlagerleiterin des Landesfeuerwehrverbandes. Seit 2019 ist sie die erste Frau im Bezirk Güssing mit der SvE-Ausbildung (Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen). Ebenfalls 2019 wurde ihr für die Jugendarbeit die Goldene Medaille des Landes verliehen. Zur Feuerwehr kam sie, als sich neben Mann und Sohn auch ihre Tochter zur Feuerwehrjugend anmeldete. Besonders Spaß macht ihr das Miteinander. Sie betont, dass noch zu wenige Frauen bei der Feuerwehr in Führungspositionen sind, „da man sich schon durchkämpfen muss.“ „Frauen sollen zur Feuerwehr, damit auch wir Frauen zeigen können, dass wir genauso viel können wie die Männer. Im Bezirk werden Jahr für Jahr mehr Mädchen bei den Feuerwehren aufgenommen.“ Grandits wünscht sich, weiterhin viele Jugendliche für die Feuerwehr zu begeistern und sie freut sich, heuer ein tolles Lager im Jubiläumsjahr zu organisieren. „Am besten gefällt mir, in strahlende Gesichter nach dem Wissenstest oder Bewerben zu sehen oder das kameradschaftliche Miteinander mit meinen Jugendbetreuern und Bewertern – ohne ihre Unterstützung und dem Bezirksfeuerwehrkommando wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Gemeinsam ist man stark“, so Martina Grandits.