„Die Feuerwehr ist ein wichtiger Eckpfeiler im Sicherheitsbereich“

Landesrat Heinrich Dorner ist seit rund zwei Jahren für das Feuerwehrreferat zuständig und bedankt sich für das Engagement der knapp 17.500 Feuerwehrmitglieder im gesamten Burgenland.

BVZ: Welchen Stellenwert hat die Feuerwehr im Burgenland?

Heinrich Dorner: Einen sehr hohen. Die Freiwilligen Feuerwehren sind ein Eckpfeiler im Bereich der Sicherheit – und deren Bedeutung wird in den nächsten Jahren weiterwachsen. Denn: Die Herausforderungen werden immer größer, insbesondere im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. Deshalb werden wir auch Rekordinvestitionen ins Feuerwehrwesen tätigen, die Mittel für Katastrophenschutz werden auf 20 Millionen Euro erhöht. Mit dem Geld sollen Vorbereitungsmaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Katastrophen gesetzt und allgemein die Resilienz von Land, Gemeinden und Haushalten gestärkt werden.

Hinzu kommt: Durch die Ehrenamtlichkeit ist die Verankerung in die Gesellschaft sehr stark. Rund 17.500 Personen sind Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, also ungefähr jeder 17. Burgenländer/jede 17. Burgenländerin. Wir haben 310 Ortsfeuerwehren im ganzen Land. Alleine diese Zahlen zeigen den enormen Stellenwert unserer Florianis im Burgenland.

BVZ: Sie sind seit zwei Jahren für das Feuerwehr-Ressort zuständig. Wie sind Sie in diese Aufgabe hineingewachsen?

Heinrich Dorner: Ich bin Mitte Februar 2020 Landesfeuerwehrreferent geworden, kurz vor der Verhängung des ersten bundesweiten Lockdowns. Durch die Corona-Pandemie war die Arbeit in diesem so wichtigen Ressort längere Zeit naturgemäß beeinträchtig – weil Termine mit den Mitgliedern der Feuerwehr nur sehr eingeschränkt möglich waren. Glücklicherweise hat sich die Situation in den vergangenen Monaten wieder normalisiert, im vergangenen Jahr konnten wieder unzählige Veranstaltungen durchgeführt werden. Das freut mich persönlich am meisten, weil für mich der persönliche Kontakt – das gilt generell in der Politik – an oberster Stelle steht.

BVZ: Was begeistert Sie an der Feuerwehr?

Heinrich Dorner: Ich finde es beeindruckend, wie viele Burgenländerinnen und Burgenländer neben ihrer Arbeit in ihrer Freizeit im Einsatz für die Bevölkerung sind und immer zur Verfügung stehen, wenn rasche und professionelle Hilfe erforderlich ist. Dafür möchte ich mich als Landesfeuerwehrreferent auch ganz herzlich bedanken!

BVZ: Das Thema Ausrüstung steht oft zur Debatte. Gerade jetzt investiert das Land viel in das Feuerwehrwesen (Drohnenstützpunkte, Katastrophenschutzstützpunkte, …). Warum ist das wichtig? Was ist alles geplant in dieser Hinsicht?

Heinrich Dorner: Die Bedrohungsszenarien sind vielfältiger und auch diffiziler geworden – Stichwort Blackout oder auch Starkregenereignisse in bisher nicht bekanntem Ausmaß. Wir haben daher ein Katastrophenschutzkonzept entwickelt, das in fünf Phasen bis 2027 umgesetzt werden soll. In der ersten Phase, die bereits im vergangenen Jahr in Umsetzung gegangen ist, wird die Zahl der Katastrophenstützpunkte von sieben auf 16 mehr als verdoppelt, die Stützpunkte werden mit hochmodernen Wechselladerfahrzeugen ausgestattet. Die weiteren Phasen beinhalten die Anschaffung von Notstromaggregaten und Umsetzung eines Betankungskonzeptes, den Ankauf von Teleskopladern für alle Bezirke, die Einrichtung von Katastrophenlagern zur Bevorratung und Lagerung von Materialien und Gerätschaften sowie Einsatzunterstützungseinheiten.

Außerdem wurden im Rahmen eines Pilotprojektes an den Standorten Rust und Pinkafeld Drohnenstützpunkte eingerichtet. Die Fluggeräte werden von speziell ausgebildeten Drohnenpiloten bedient und sollen bei Einsätzen durch Live-Bilder eine fundiertere Lagebeurteilung und Gefahreneinschätzung ermöglichen. Bis Ende 2023 läuft das Projekt, danach werden die Erfahrungen evaluiert und das Drohnenkonzept im Bedarfsfall adaptiert. Danach soll in jedem Bezirk ein Drohnenstützpunkt eingerichtet werden.

Immer in Kontakt mit den Feuerwehren. Heinrich Dorner besucht monatlich mehrere Feuerwehren. Wie im Bild, beim Spatenstich des neuen Feuerwehrhauses in Lackenbach. Foto: zVg

BVZ: Wie hat sich aus Ihrer Sicht heraus das neue System bezüglich Kommandanten-Wahlen bewährt?

Heinrich Dorner: Der ehemalige deutsche Bundeskanzler Willy Brandt sagte in seiner ersten Regierungserklärung den berühmten Satz „Wir wollen mehr Demokratie wagen“. Wir haben das im Landesfeuerwehrwesen auch gemacht – und es hat sich ausgezahlt. Die Wahlen der Ortsfeuerwehrkommandanten fanden unter schwierigen Bedingungen während der Pandemie statt. Trotzdem ist alles reibungslos über die Bühne gegangen, die Wahlbeteiligung war sehr hoch. Und auch die Abstimmungen über die Bezirksfeuerwehrkommandanten und die Abschnittsfeuerwehrkommandanten sowie die Wahl der neuen Führung des Landesfeuerwehrverbands ist letztes Jahr hochprofessionell durchgeführt worden.

BVZ: Wie schaffen es die Gemeinden in Zeiten der Teuerungen auch weiterhin die Ausrüstung der Feuerwehren zu finanzieren?

Heinrich Dorner: Wir haben seitens des Landes eine langjährige Planung ausgearbeitet und darauf aufbauend eine treffsichere Förderschiene entwickelt, damit wir die Gemeinden finanziell bestmöglich unterstützen und diese den Ortsfeuerwehren moderne und qualitativ hochwertige Ausrüstung zur Verfügung stellen können.

BVZ: Was wünschen Sie dem Landesfeuerwehrverband zu seinem 100. Geburtstag?

Heinrich Dorner: Natürlich alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Alls zuständiges Mitglied der Landesregierung möchte ich auch für die hervorragende Zusammenarbeit bedanken, die immer von dem Geist getragen ist, das Beste für den Schutz der Bevölkerung in die Tat umzusetzen.