Auf ungewöhnlichen Missionen

Wenn’s brennt oder schneit, bei Unwetter oder Unfall, sie kümmern sich um blockierte Straßen oder austretende Giftstoffe – die Mitglieder der burgenländischen Feuerwehren sind in zahlreichen Situationen im Einsatz. Einige davon treten wetter- oder saisonbedingt häufiger auf, andere sind eher selten. Zu den Einsätzen der Florianis gehören immer wieder auch Tierrettungen. Die vierbeinigen oder gefiederten Unfallopfer werden dann häufig aus misslichen Lagen befreit, in die sie geraten sind. Dennoch ist kein tierischer Einsatz wie der andere.

Die Feuerwehr Breitenbrunn (Bezirk Neusiedl) fing im Herbst 2021 einen verletzten Schwan, der im Seebad umherspazierte. Da er offensichtlich Hilfe brauchte, wurde er von den Feuerwehrleuten ins Tierheim Parndorf gebracht. Bereits wenige Wochen zuvor brachte die Feuerwehr Kotezicken (Bezirk Oberwart) einen erschöpften Schwan zum Tierarzt. Glücklicherweise konnte er bald darauf schon wieder in die Freiheit entlassen werden.

Schwan wurde von Eisfläche gerettet

Im Jänner 2016 war die Feuerwehr Breitenbrunnn schon einmal zu einem Schwanen-Einsatz ausgerückt.

Damals konnte ein Schwan aufgrund leichter Verletzungen an den Beinen nicht mehr selbstständig aus einer offenen Stelle im Eis klettern und musste gerettet werden. Ein Feuerwehrmitglied zog sich einen sogenannten Eisrettungsanzug an und brach das Eis rund um das Tier auf, um dann den Schwan an Land zu treiben. Dort wurde das Tier eingefangen und anschließend von der Feuerwehr zur weiteren Versorgung in das Tierheim Parndorf gebracht. Ein ähnlicher Einsatz ging für die Feuerwehr in Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt) gut aus, als aufmerksame Spaziergänger vermeintlich festgefrorene Schwäne am Neufelder See bemerkten. Die Tiere saßen auf dem Eis und reagierten weder auf die Passanten, noch auf die gerufene Polizei.

Erst als sich ein Feuerwehrmann in einer Nothose durch das Wasser näherte, sprangen die Tiere erschrocken auf – sie waren nicht wirklich angefroren gewesen. Weniger Glück hatten einige Schwäne im Jahr zuvor in Königsdorf (Bezirk Jennersdorf). Acht Schwäne waren an Füßen und Flügeln im See festgefroren, sechs davon konnten gerettet werden, für zwei kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Aber nicht nur Schwäne halten die Feuerwehren in Atem – auch andere Tiere lösten bereits Einsätze aus. So rückte die Feuerwehr Oberpullendorf 2021 an einem Tag gleich zu zwei Tierrettungen aus.

Eine Katze war auf ein Hausdach geklettert und konnte dieses nicht mehr selbstständig verlassen. So rief die Besitzerin die Florianis zu Hilfe, welche die Katze mittels Drehleiter vom Dach holten und der Hausbesitzerin übergaben. Einige Stunden später forderte die Polizei die Unterstützung der Feuerwehr erneut für eine Tierrettung an. Dieses Mal hatte sich eine Fledermaus in die Umkleide einer Kleiderboutique verirrt. Sie wurde schonend aus der Umkleide geholt und einem Tierarzt zur medizinischen Begutachtung übergeben.

Hilfloser Igel war in Schacht gefallen Wenige Tage darauf entdeckten aufmerksame Feuerwehrkameraden in Kroatisch Geresdorf (Bezirk Oberpullendorf) einen hilflosen Igel, der in einen Schacht gefallen war. Dank raschem Eingreifen konnte Schlimmeres verhindert werden, denn der einsetzende Platzregen füllte den Schacht binnen weniger Minuten nach der Rettung mit Wasser. Der Igel war zum Glück unverletzt geblieben und wurde gewärmt und wieder aufgepäppelt.

Gerettet. Die Feuerwehr Kroatisch Geresdorf päppelte vor zwei Jahren diesen kleinen Igel wieder auf. Foto: zVg

Rettungsaktion in der Tiefe

Manchmal geht es für Katzen nicht nur hoch hinauf, sondern auch tief hinunter. So fiel 2017 in Rattersdorf (Bezirk Oberpullendorf) Katze Puppi in einen 14 Meter tiefen Brunnen. Zu dem Zeitpunkt befand sich zwar kein Wasser im Brunnen, doch gab es keine Möglichkeit, mit einer Leiter hinunter zu steigen. Mit einem Klettergurt und der Seilwinde des Tanklöschfahrzeuges seilte die Feuerwehr einen Kameraden in den Brunnen ab. Mittels einer Transportbox wurde die Katze anschließend herausgezogen. Ein Tierarzt stellte fest, dass das junge Kätzchen den Sturz aus 14 Metern Höhe unbeschadet überstanden hatte.

Tatsächlich werden viel häufiger Tiere von der Feuerwehr gerettet als Menschen: So rückt die Feuerwehr zur Rettung vierbeinigen oder geflügelten Opfern rund zwanzig Mal häufiger aus, als zur Rettung von Menschen.

500 Kisten Bier fielen vom Anhänger

Wer aber gedacht hat, nur Tiere sorgen bei der Feuerwehr für ungewöhnliche Einsätze – weit gefehlt. Im Jahr 2017 wurde die Feuerwehr Horitschon (Bezirk Oberpullendorf) zum Einsatz auf der Bundesstraße B62 im Ortsgebiet gerufen, nachdem der Lenker eines Sattelfahrzeuges in einer Linkskurve sein Ladegut verloren hatte: 500 Kisten Bier fielen vom Anhänger und blieben auf der Fahrbahn und in Grünflächen, auf etwa 100 Metern verstreut liegen. Das Schwerfahrzeug war mit insgesamt 30 Paletten Bierkisten beladen gewesen. Die Feuerwehr Horitschon übernahm die Aufräumarbeiten. Kurios: Bereits 2007 hatte in derselben Kurve ein Lkw 13.000 Bierflaschen verloren. Mit zahlreichen Besen, einem Bagger, einem Lkw und einer Straßenkehrmaschine säuberten 12 Mann der Freiwilligen Feuerwehr damals das Bierflaschen-“Schlachtfeld“, wie der damalige Einsatzleiter seinen Eindruck wiedergab.

Bierflaschen-Einsatz. Die Verwunderung war groß als in Horitschon im Jahr 2017 ein Lkw 500 Kisten Bier im Ortsgebiet verloren hatte – dasselbe war bereits zehn Jahre zuvor ebenfalls in Horitschon passiert. Foto: zVg

Windrad hatte zu brennen begonnen

Ein ungewöhnlicher Anblick bot sich wohl auch den Florianis aus dem Nordburgenland, die 2017 im Einsatz waren. Ein Windrad in einem Windpark in Gols hatte zu brennen begonnen.

Der obere Turm der Windkraftanlage wurde dabei komplett zerstört. Ein Einschreiten der Florianis zur Brandbekämpfung war technisch nicht möglich. In dem 140 Meter hohen Windrad haben sich laut Bezirksfeuerwehrkommandant rund 400 Liter Öl befunden.

Bei dem Vorfall gab es auch zwei Schwerverletzte: Servicetechniker, die gerade beim Windrad einen Service gemacht haben.

Auslöser für den Brand dürfte ein Kurzschluss gewesen sein. Für große Überraschung dürfte allerdings ein zweiter Einsatz dieser Art innerhalb einer Woche gesorgt haben. Diesmal brannten Windräder in einem Windpark zwischen Neudorf, Gattendorf und Potzneusiedl (Bezirk Neusiedl).

Da ein Löscheinsatz in 90 Metern Höhe nicht möglich war, ließ die Freiwillige Feuerwehr das Feuer kontrolliert abbrennen und sicherte die Umgebung.

Glücklicherweise kamen bei dem Brand keine Menschen oder Tiere zu Schaden. Wie schon in Gols, dürfte auch hier die Brandursache ein technisches Gebrechen gewesen sein. Seitens der Burgenland Energie (damals Energie Burgenland) betonte man 2017, dass in den mehr als 20 Jahren, die die Firma nun schon Windräder betreibt, es nur fünf Ausfälle durch Brände gegeben hat. Dass es gleich zu zwei Bränden innerhalb einer Woche kam, wäre extrem ungewöhnlich.

Gut gemeinte, aber ineffektive Hilfe

Zwar kein ungewöhnlicher Einsatz, aber ein ungewöhnlicher Löschversuch bot sich der Freiwilligen Feuerwehr Kleinhöflein: „Fahrzeugbrand ohne Person im Fahrzeug“, hieß es, unverzüglich rückten die Florianis mit Tanklöschfahrzeug aus. Auf der Einsatzstelle eingetroffen fand die Feuerwehr zwei Pkw in Vollbrand vor, wobei das Feuer bereits auf den Zaun sowie den Grünwuchs im Gartenbereich eines Einfamilienhauses übergegriffen hat. Ein Fahrzeugbesitzer versuchte die Florianis auf eher wenig effektive Art zu Unterstützen: Er versuchte mit einer Gießkanne zu löschen. Die Feuerwehr Kleinhöflein alarmierte aber lieber mittels Sirenenalarmierung weitere Einsatzkräfte nach. Die Situation konnte schnell unter Kontrolle gebracht, ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert und die Pkw abgelöscht werden. Zum Abtransport der beiden Fahrzeuge von der Einsatzstelle wurde die Stadtfeuerwehr Eisenstadt nachalarmiert, sowie zur Straßenreinigung Mitarbeiter des Bauhofes Eisenstadt. Die Pkw hatten einen Totalschaden.

Einsatz im Tunnel. Die alarmierte Feuerwehr kühlte die Gasflasche in einer mit Wasser gefüllte Radladerschaufel um, um diese anschließend sicher aus dem Tunnel zu bringen. Foto: zVg

Einsätze in Tunnel und Wasser

Ein ungewöhnlicher Einsatz ist definitiv auch der Einsatz in Burgenlands einzigem Tunnel auf der S7 bei Rudersdorf: Die Einsatzkräfte wurden zu einem vermuteten Brand einer Gasflasche alarmiert. Binnen Minuten rückte die Feuerwehr Rudersdorf mit dem „Brand“-neuen Rüstlöschfahrzeug zum Einsatz aus, der zu dieser Zeit eine Baustelle war. Parallel wurden seitens der Landessicherheitszentrale weitere Kräfte alarmiert. Vor Ort stellte man fest, dass bei Schweißarbeiten ein Autogenschweißgerät in Brand geraten war. Mittels einer Wärmebildkamera wurde eine leichte Temperaturerhöhung einer Sauerstoff- und Acetylengasflasche festgestellt. Daraufhin wurde umgehend mit der Kühlung der beiden Gasflaschen begonnen, sowie die Tunnelbaustelle evakuiert. In regelmäßigen Zeitabständen wurde mittels der Wärmebildkamera die Temperatur kontrolliert. Es konnte keine Temperaturerhöhung mehr festgestellt werden. Anschließend lagerte man die Gasflaschen in eine mit Wasser gefüllte Radladerschaufel um, um diese aus dem Tunnel zu bringen.

Im Februar 2018 war die Feuerwehr in Weiden am See auch unter Wasser im Einsatz: Der Tauchdienst wurde nachalarmiert, um ein verunfalltes Fahrzeug aus dem Neusiedler See zu bergen.