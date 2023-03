Teamgeist für Kids & Jugendliche

Im Burgenland gibt es seit 1973 eine organisierte Jugendfeuerwehrarbeit im Landesverband für Kids & Jugendliche von 10 bis 16 Jahren.

Helden der Zukunft

Hauptziel der Feuerwehrjugendarbeit war und ist es, den Nachwuchs durch gut ausgebildete Feuerwehrmitglieder zu sichern, die Jugendlichen und Kinder für die Feuerwehr zu begeistern, sie bei Tätigkeiten und Veranstaltungen einzubinden, die Teamfähigkeit sowie die sozialen Kompetenzen zu steigern sowie das Traditionsbewusstsein zu stärken.

Feuerwehrtechnische Belange, die die Jugendlichen im Rahmen ihrer Ausbildung lernen, werden jährlich bei Wissenstests sowie bei Jugendleistungsbewerben bewiesen.

Sinnvolle Freizeitbeschäftigung

Feuerwehrjugend-Challenge. In sieben Tagen legten die burgenländischen Feuerwehrjugend-Mitglieder 230 Kilometer zu Fuß zurück. Foto: BVZ

Einer der wichtigsten Faktoren bei der Jugendfeuerwehr ist das Soziale miteinander sowie die Freude an einer gemeinsamen Sache. So finden Land auf Land ab zahlreiche verschiedene Aktionen statt. 1975 wurde z.B. ein Feuerwehrjugendlager ins Leben gerufen, bei dem in unregelmäßigen Abständen an einem anderen Standort im Burgenland vier Tage voller Spaß, Gemeinschaft, Wettkampf und Unterhaltung geboten werden. 2023 findet das Landesjugendlager der Feuerwehr vom 6. bis 8. Juli in Gols statt.

Um auch einmal abseits von Bewerben und Wissenstests den Zusammenhalt der Feuerwehrjugend zu demonstrieren, veranstaltete der Landesfeuerwehrverband Burgenland 2017 die 1. Burgenländische Feuerwehrjugend-Challenge. Ziel war es, ein goldenes Strahlrohr vom südlichsten Ort des Burgenlandes bis in den Norden zu tragen.

An je einem Tag dieser Woche wanderten die Jugendlichen und machten auf die Feuerwehrjugend aufmerksam. Insgesamt beteiligten sich rund 1.000 Teilnehmer an der Challenge.

Baumpflanzaktion. Im Vorjahr pflanzten die Nachwuchsflorianis rund 2.000 Bäume im Burgenland. Mit dabei war auch die Jugendfeuerwehr aus Ritzing. Foto: BVZ

Unter dem Motto „Wir pflanzen Bäume“ setzten sich die Nachwuchsflorianis in den Herbstferien 2022 auch für die Umwelt ein. Insgesamt wurden 2.000 Bäume im Burgenland von den rund 200 Feuerwehren mit Feuerwehrjugend gepflanzt.

Neues Kapitel: Feuerwehr Kids

Als erstes Bundesland wurde im Burgenland am 28. August 2019 in Wiesfleck das Pilotprojekt „Feuerwehr Kids“ ins Leben gerufen. 10 Feuerwehren des Burgenlandes haben sich am Start dieses Projektes beteiligt, um Kindern im Alter von 6 bis 10 Jahren die Feuerwehr näher zu bringen. Bei der Arbeit mit den Feuerwehr Kids ist es wichtig, dass die Kleinsten mit viel Freude an das zauberhafte Thema Feuerwehr herangeführt werden. Spielerisch werden komplexe Themen gelehrt, die bei der Jugendarbeit als selbstverständlich voraussetzt werden können.

Ende 2022 umfasst die Feuerwehrjugend Burgenland 2.000 und die Feuerwehr-Kids rund 150 Mitglieder in 215 Feuerwehren.