Als der Strom zu laufen lernte

Als das Hotel „Zum goldenen Adler“ in Eisenstadt 1888 elektrisch beleuchtet wurde, staunte man über eine der ersten Anlagen der gesamten Monarchie. Früh dran war man auch mit der Gründung der Pinkafelder Elektrizitätswerke 1898, also noch 23 Jahre vor der Geburtsstunde des Burgenlandes. Dass es dann dennoch bis 1959 dauerte, bis das Land eine eigene Stromversorgung aufweisen konnte, lag an gewachsenen Strukturen, die auch nach der damaligen Gründung der BEWAG noch zu klären waren.

Die Geschichte der Energie ist, wie so oft, also auch eine der (politischen) Auseinandersetzungen – und letzten Endes eine Erfolgsgeschichte, etwa als man rechtzeitig auf die Windkraft setzte. Und mit erneuerbarer Energie – in diesem Fall mit südburgenländischen Hackschnitzeln – lockte man schließlich sogar Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger ins Burgenland …

