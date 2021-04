„Die ersten sowjetischen Truppen haben am 29. März 1945, um 11.05 Uhr, bei Klostermarienberg die Reichsgrenze überschritten“: So nüchtern liest sich die Meldung der Deutschen Wehrmacht über den Moment, der das Ende des Zweiten Weltkriegs einläutete.

Es war ein Gründonnerstag, als genau in der Mitte der Reichschutzstellung Nord und Süd – zwischen Lutzmannsburg und Güns – die sowjetischen Verbände der 2. und 3. Ukrainischen Front durch die deutsche Reichsgrenze stießen. Laut vom mittelburgenländischen Historiker Oswald Gruber befragten Zeitzeugen aus Lutzmannsburg sollen die Russen schon im Morgengrauen die burgenländisch-ungarische Grenze überschritten haben. „Der Süd-OstWall, in diesem Abschnitt in bis zu vier Linien gegliedert, fällt praktisch ohne einen Schuss. Sowjetische Frontaufklärungstrupps hatten von Herbst 1944 bis Frühjahr 1945 die Reichsgrenze und den Süd-Ost-Wall erkundet“, schildert Gruber.

„Mein Großvater hat alle Wertsachen in Farbdosen verpackt und im Garten vergraben. Vor lauter Eingraben hat er nachher nicht mehr gewusst, wo er etwas vergraben hat.“ Eine Zeitzeugin aus Oberpullendorf

Von Ende Dezember 1944 bis April 1945 sind über 15 dieser geheimen Sonderunternehmen im Erkundungsgebiet der 2. und 3. Ukrainischen Front abgesetzt worden – meist wurden diese über schwer zugänglichen Waldgebieten mit Fallschirm abgeworfen. Monatelang wurde der Bau des Süd-Ost-Walls erkundet, wofür Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und Freiwillige eingesetzt wurden. Die Unterkünfte der Arbeiter lagen manchmal kilometerweit vom Arbeitsort entfernt. So mussten laut Nachforschungen von Historiker Leopold Banny etwa 1.300 Schanzer, die in Dörfl untergebracht waren, 18 Kilometer nach Lutzmannsburg marschieren, um dort zu schanzen. In Lutzmannsburg waren rund 1.600 Italiener, Griechen, Ostarbeiter (davon einige hundert Mädchen), Franzosen, Tschechen, Bulgaren, Belgier und Zivilisten eingesetzt. Das letzte Aufgebot des Deutschen Reichs, der „Volkssturm“, 12- bis 14-jährige Kinder und Männer um die 60 Jahre, sollte die Reichsschutzstellung mit ihren Bunkern und Laufgräben verteidigen, als die Russen kamen.

Das Sowjetische Oberkommando suchte Kontakt mit der Bevölkerung, um ihr in Aufrufen mitzuteilen, dass die Rote Armee als „Befreierin“ gekommen sei. Die Sowjettruppen waren angehalten, die Österreicher als Befreite zu behandeln, weshalb der Kontakt der ersten Kampftruppen mit der Bevölkerung laut Gruber meist korrekt und freundlich gewesen sei. Dies bestätigt eine Zeitzeugin aus Klostermarienberg: „So gegen Mittag, hat eine Frau aufgemacht und hat gesagt: ,Kommt‘s raus, die Russen sind hier, das sind brave Menschen.‘ Und wir sind dann wirklich raus vom Keller und die haben da Zuckerl und alles Gute ausgeteilt.“ Vielerorts seien die Soldaten auch von einer vorsichtig hoffenden Zivilbevölkerung mit weißen Fahnen begrüßt worden. Doch die nachfolgenden Truppen hätten sich das geholt, was ihnen, wie sie glaubten, als „Siegesbeute“, zusteht. Auch wenn das Oberkommando Exzesse verurteilte, sei es laut Gruber auf die örtlichen Kommandanten angekommen, ob sie in der Lage und willens waren, die Zivilisten und insbesondere Frauen und Mädchen zu schützen.

Eine Oberpullendorferin, die damals 17 Jahre alt gewesen ist, erinnert sich: „Die Russen haben es auf die jungen Mädchen abgesehen gehabt. Wir haben uns in Decken gehüllt und sind bucklig wie alte Frauen gegangen.“ Die Russen waren am Karfreitag nach Oberpullendorf gekommen und hatten noch in der selben Nacht ihren Vater erschossen. Die Nacht vom Ostersonntag 1945 verbrachte sie mit anderen Geflohenen auf einem harten Boden in Mitterpullendorf. „Auf mich und meine Schwester haben sich unsere Brüder draufgelegt. Als die Russen ins Zimmer gekommen sind, haben sie uns nicht gefunden. Andere Mädchen sind rausgezogen worden.“

In Horitschon wurde Pfarrer Josef Bauer von den Russen in der Nacht auf Karsamstag erschossen. Eine Horitschonerin schilderte dies in ihrem Tagebuch so: „Pfarrer Bauer hat keine Angst, als die Russen kommen und gibt ihnen sogar Wein... Nach einiger Zeit kommen andere russische Soldaten in den Pfarrhof und wollen ein Mädchen vergewaltigen. Im Nachthemd stürzt sich unser Pfarrer auf den Russen. Dieser schlägt ihn mit dem Gewehrkolben nieder und als der Pfarrer zu Boden fällt, erschießt er ihn.“ Am Karsamstag Morgen startet eine aus Neckenmarkt kommende SS-Gruppe einen Gegenangriff und eröffnet von Dächern und Häuserecken das Feuer auf die Russen. Abends dann die Vergeltung – vor jedem Haus, wo tote Russen liegen, werden Männer und Burschen herausgeholt und erschossen, Häuser in Brand gesetzt. 40 Gebäude, darunter mehr als die Hälfte Wohnhäuser, die Kirche, die Schule und die Eisenbahnstation, werden Raub der Flammen. Es gibt über 50 Tote.

Nachdem die Truppen weitergezogen waren, kehrten Verängstigte wieder in ihre Häuser zurück – schon Mitte März waren viele geflohen, wie beispielsweise Lutzmannsburger Familien, die mit Kuh- und Ochsen- bzw. Pferdewägen ins obere Rabnitztal und die Bucklige Welt fuhren, wo sie bis zu zwei Wochen geblieben sind.

Eine Oberpullendorferin, die 1945 neun Jahre alt war und deren Familie sich das Haus mit einigen höherrangigen russischen Offizieren teilen musste, erinnert sich im BVZ-Gespräch:

„Uns Kindern haben sich nichts getan. Meinem Bruder haben sie sogar einmal ein Schaukelpferd gebracht.“ Und eine andere Zeitzeugin meinte: „Mit den Russen zu leben war nicht leicht, aber wir haben uns daran gewöhnt.“