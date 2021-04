Dass das Burgenland gar nicht immer das bevölkerungsärmste Bundesland Österreichs war, dass Chicago als „größte Stadt der Burgenländer“ galt oder dass Eisenstadt als erster burgenländischer Bezirk die 60.000 Einwohner-Marke knackte, sind nur einige der demografischen Besonderheiten, die das östlichste Bundesland zu bieten hat.

