Das Mattersdorf in Israel

Mattersburg, bis 1924 Mattersdorf, gehörte mit Deutschkreutz-Zelem, Eisenstadt, Kobersdorf, Lackenbach, Frauenkirchen und Kittsee zu den „Sieben Jüdischen Gemeinden“ des Burgenlandes, hebräisch „Sheva Kehiloth“ genannt. Diese Gemeinden erlebten im 17. Jahrhundert einen regen Zuzug, als Paul I. Fürst Esterházy Juden, die vertrieben worden waren, das Niederlassungsrecht in Westungarn gewährte. Sie zählten zusammen bis zu 3000 Personen, die vorwiegend religiös lebten.

Die Talmud-Schulen waren über die Grenzen hinweg bekannt, hier lehrten weltberühmte Rabbiner. Mit der Zahlung von hohen Schutzgeldern konnten Juden ihre Existenz und das Recht auf Ausübung ihrer Religion erkaufen. Weitere drei Jüdische Gemeinden im heutigen Südburgenland, Rechnitz, Stadtschlaining und Güssing, befanden sich im Herrschaftsgebiet der Bátthyanis. Die Jüdische Gemeinde Mattersdorf bestand über vier Jahrhunderte, bereits 1527 wurden Juden erstmals erwähnt. Sie war eine der größten Gemeinden und berühmt für ihre Talmudschule. 1851 lebten hier etwa 1500 Juden, ein Drittel der Gesamtbevölkerung. Der 13. März 1938, der sogenannte „Anschluss“, bedeutete das Ende der Jüdischen Gemeinde. Innerhalb weniger Monate wurde die Jüdische Bevölkerung, rund 500 Menschen, gewaltsam vertrieben, enteignet und ausgebürgert.

Die ungarischen Juden wurden zurück nach Ungarn geschickt. Wie viele davon überlebt haben, ist nicht bekannt. 379 Mattersburger Juden haben sich in Wien bei der Kultusgemeinde zur Ausreise nach Palästina, in die USA, nach England, Australien oder anderswohin registrieren lassen. Wie vielen davon die Ausreise gelungen ist, ist nicht bekannt. Es wird von ca. 150 ausgegangen. Weit über 100 jüdische Bürger, die in Mattersdorf/Mattersburg geboren wurden, kamen in Konzentrationslagern ums Leben.

Sie wurden ins Gas geschickt oder starben an Erschöpfung, Hunger und Krankheiten. Der letzte Rabbiner (Oberhaupt der Gemeinde), Samuel Ehrenfeld, bekam 1931 vom Bundespräsidenten Wilhelm Miklas das „Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich“ überreicht. 1938, nur sieben Jahre später, wurde die Famlie vertrieben und lebte kurze Zeit in Wien; danach flüchtete man nach Tschechien, wo Ehrenfeld als Rabbiner tätig war. Ende 1939 floh die Familie über Ungarn, Jugoslawien, Italien und Frankreich in die USA. In einem Interview aus dem Jahre 2003 berichtete der Sohn von Samuel Ehrenfeld, Akiva Ehrenfeld, dass „die erste Zeit dort eine sehr schwierige war. Wir haben die englische Sprache jedoch bald beherrscht und wurden in die Juden der New Yorker eingegliedert, mein Vater wurde bald als Rabiner in einigen Gemeinden akzeptiert.

Ein historisches Foto der Judengasse in Mattersburg mit Blick auf die Kirche. zVg

In weitere Folge baute die Familie eine Schule auf. Anfang der 1960er Jahre wurden von Juden in Israel Kontakt aufgenommen.“ Bald stand der Entschluss fest, dort das Kiryat Mattersdorf zu gründen. Samuel Ehrenfeld wollte das burgenländischen Judentum dort verewigen. Er wollte auch einen Platz für eine Community schaffen, wo sich in Israel b burgenländische Juden niederlassen konnten. Mit dem angekauften Areal waren die Voraussetzungen geschaffen, im Kyriat Mattersdorf wurde eine Stadt erschaffen.