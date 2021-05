Bedingt durch die verheerenden Brandkatastrophen, das Entstehen von Fabriken und das Erlöschen des Zunftwesens, das in früheren Zeiten den Brandschutz inne hatte, wurden um die Mitte des 19. Jahrhunderts Bürger aktiv, und man begann, Feuerwehrvereine zu gründen. Die erste burgenländische Feuerwehr war jene in Pinkafeld, die im Jahre 1871 aus der Taufe gehoben wurde.

Es folgten Eisentadt (1871), Mattersburg und Kittsse (beide 1875), Kleinhöflein (1877). Um 1880 bildeten im südlichen Burgenland die Feuerwehren von Großpetersdorf, Heiligenkreuz, Stegersbach, Pinkafeld, Riedlingsdorf und Rotenturm eine lose Vereinigung mit dem angestrebten Ziel, sich gegenseitig zu unterstützen.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden die Bestrebungen, einen Verband für die burgenländischen Wehren zu gründen, immer konkreter.

Erste Vorbereitungen in Bad Sauerbrunn

Am 22. April 1922 gab es in Bad Sauerbrunn auf Inititative von Karl Unger und Michael Postl die ersten Vorbereitungen für einen burgenländischen Dachverband. Die Gründung des „Burgenländischen Landesverbandes für Feuerwehr- und Rettungswesen“ selbst erfolgte am 15. April 1923 in Mattersdorf, das im Juni 1924 in Mattersburg umbenannt wurde. Zum provisorischen Obmann gewählt wurde Josef Rauhofer, zu seinen Stellvertretern Unger für den südlichen Landesteil und Postl für den nördlichen Landesteil. Dem Verband gehörten damals 258 Feuerwehren mit 8.438 Mitgliedern an.

Erst das Gesetz vom 3. Juli 1935 zur Feuerpolizei und zum Rettungswesen im Burgenland führte die Funktion des Landesfeuerwehrkommandanten ein. Karl Unger, er war auf Josef Rauhofer gefolgt, verblieb an der Spitze des Verbandes und wurde am 9. Juli 1935 zum ersten Landesfeuerwehrkommandanten des Burgenlandes ernannt.

Die Machtübernahme der Nationalsozialisten hatte auch Auswirkungen auf das Burgenländische Feuerwehrwesen unter anderem wurde das Landesfeuerwehrkommando Burgenland aufgelöst. Nach Kriegsende wurde der Wiederaufbau des Feuerwehrwens in die Wege geleitet, Viktor Horvath senior wurde vorerst provisorisch, im Juni auch definitiv mit der Führung des Landesfeuerwehrkommandos betraut und mit der Neugründung des Burgenländischen Landesfeuerwehrkommandos beauftragt. Im alten Probsteigebäude in Eisenstadt-Oberberg (das heutige Haus der Begegnung) richtete Viktor Horvath schon im September 1947 das Landesfeuerwehrkommando und die Feuerwehrschule ein. Mit dem Abgang von Viktor Horvath sen. galt die Pionierzeit des burgenländischen Feuerwehrwesens als abgeschlossen.

Landeszentrale im Jahre 1968 errichtet

1961 folgte Ladislaus Widder auf Horvath. Widders Verdienste liegen in der Errichtung des neuen Landesfeuerwehrkommandos und der Landesfeuerwehrschule, die 1968 ihrer Bestimmung übergeben wurde. Ein fast 20-jähriges Provisorium für die Ausbildung der Feuerwehrmänner fand damit in Ende. Im Laufe der Jahre gab es schrittweise Verbesserungen bei der Infrastruktur. 1974 erfolgte etwa der Bau eines Brandhauses, 1979 wurde das Burgenländische Feuerwehrmuseum eröffnet, 1982 die Atemschutzzentrale errichtet und 1991 erfolgte die Inbetriebnahme der Notruf- und Feuerwehralarmzentrale.

Während der Jahre 1993 bis 1998 erfolgte der Umbau des Landesfeuerwehrkommandos. Die vergangenen Jahre gab es Pläne bezüglich des Neubaues der Landesfeuerwehrzentrale. Zu Beginn dieses Jahres wurde hingegen verlautbart, dass dies aktuell nicht Thema sein.