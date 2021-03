Dass der kleine Landstrich östlich von Leitha und Lafnitz der Musikwelt einiges zu bieten hatte, ist bekannt: Die ganze Welt kennt Franz Liszt, den großen Raidinger Sohn des Burgenlandes, und den Eisenstädter genius loci (Neudeutsch: local hero) Joseph Haydn. Aber auch der Medizingeschichte drückte das Burgenland seinen Stempel auf: Ladislaus Batthyány-Strattmann (*1870, †1931) aus dem das Südburgenland beherrschenden Fürstengeschlecht der Batthyánys galt als „Arzt der Armen“, weil er diese gratis behandelte.

Er gründete 1902 das heute nach ihm benannte Krankenhaus in Kittsee, unweit seines Geburtsortes Dunakiliti/ Frauendorf. Nach seinem Tod 1931 versuchte der Bischof von Szombathely ihn heiligsprechen zu lassen, die Initiative des Eisenstädter Bischofs Stefan László hatte Jahrzehnte später etwas mehr Erfolg: Batthyány-Strattmann wurde von Papst Johannes Paul II im Jahr 2003 selig gesprochen – als bisher einziger Burgenländer.

Eine bescheidene Tafel in der Eisenstädter Joseph-Haydn-Gasse erinnert an eine der größten Größen der Medizingeschichte: Hier steht das Elternhaus von Ignaz Semmelweis. Der „Retter der Mütter“ entdeckte die Bedeutung der Krankenhaus-Hygiene. In Coronazeiten ein besonders wichtiges Thema ging es auch damals, in den 1850er-Jahren, dabei um Leben und Tod: Semmelweis hatte mitgezählt, dass bis zu 15 Prozent der Mütter am Kindbettfieber starben.

Wenn sich Ärzte und Hebammen vor der Geburt allerdings die Hände desinfizierten, starben nur etwa zwei Prozent. Ein bahnbrechender Erfolg, der ihm in Wien viele Neider brachte, die ihn letztendlich bis in die Psychiatrie bringen sollten. 1865 starb der große Eisenstädter mit nur 47 Jahren an äußerst merkwürdigen und bis heute nicht vollständig geklärten Umständen: Offiziell soll er sich bei einer Operation eine Blutvergiftung zugezogen haben, andere gehen von einer Schlägerei mit dem Personal der Landes-Irrenanstalt Döbling aus. Dorthin war Semmelweis eingeliefert worden, weil er wegen der Attacken und Schmähungen durch seine Wiener Kollegen mit Depressionen zu kämpfen hatte.

KH Eisenstadt: lange Erfolgsgeschichte

Paul II. Anton Esterházy verdankt das Burgenland zweierlei wichtige Entscheidungen: Der schöngeistige Fürst holte nicht nur einen gewissen Joseph Haydn als Vize-Kapellmeister nach Eisenstadt, sondern er übergab 13. Juni 1760 dem Orden der Barmherzigen Brüder ein Hospital, eine Apotheke und eine Kirche in Eisenstadt. Das war die Geburtsstunde des bis heute – 260 Jahre später – ältesten und größten Krankenhauses im Burgenland.

Es stand aber nicht immer rosig um das alte Haus. 1922 übergab die ungarische Ordensprovinz dem österreichischen Provinzialat ein heruntergekommenes Spital: „Es gab keine Vorräte, keine Medikamente, keinen Strom und kein Wasser. Sofort wurde mit der Sanierung begonnen. Das Haus hatte nun 40 Betten“, heißt es in der Ordens-Chronik.

Ab 1930 ging es etwas bergauf, es gab einen Ausbau, erstmals einen Röntgenapparat und eine Frauenabteilung, auf der die Schwestern der „Kongregation vom göttlichen Erlöser“ für Ordnung sorgten.

Ab 1938 übernahmen die Nationalsozialisten den Krankenhausbetrieb. Anders als in vielen anderen Spitälern kam es in Eisenstadt zum Glück nicht zu Euthanasie-Verbrechen an wehrlosen Patienten, der medizinische Alltag in einem Kriegs-Krankenhaus wird dennoch alles andere als schön beschrieben.

Nach Kriegsende 1945 wurde rasch ausgebaut, medizinischer Bedarf war im verwüsteten Ostösterreich genug vorhanden. Das Krankenhaus fasste nun 200 Betten und zahlreiche neue Stationen. In der Pflege halfen erstmals auch „weltliche“ Krankenschwestern dem Ordenspersonal. 1980 wurde der Kooperationsvertrag mit dem Land Burgenland geschlossen, es gab 470 Betten und erneut kamen medizinische Abteilungen hinzu.

Heute gibt es nach einem weiteren Ausbau rund 140.000 Ambulanzkontakte, 396 Betten und Arbeitsplätze für 1.350 Mitarbeiter. Ein Drittel der stationären Patienten des Landes liegen in Eisenstadt.

Modernisierung der Spitalversorgung

Die Geschichte der weiteren vier burgenländischen Krankenhäuser Kittsee, Oberpullendorf, Oberwart und Güssing — die alle nach 1945 in den Landesbetrieb übergegangen sind — wurde durch die Übernahme der Burgenländischen Krankenanstalten-Gesellschaft m. b. H. „KRAGES“ mit dem 1. Jänner 1993 neu geschrieben. Im Dezember 2019 haben Land, Burgenländischer Gesundheitsfonds und die Krankenhausträger mit dem „Masterplan Burgenlands Spitäler“ einen Prozess abgeschlossen, der jene Elemente im Spitalwesen nachhaltig stärken soll, die sich in der Corona-Krise als die wichtigsten stabilisierenden Faktoren herausstellen sollten: die Standortgarantie für alle Krankenhäuser, der Neubau des Krankenhauses Oberwart und die Grundsatzentscheidung für einen Neubau in Gols, die Abstimmung der Leistungen der einzelnen Standorte aufeinander, die Spezialisierung und die Modernisierung der Spitalversorgung in Wohnortnähe.

Mit rund 150.000 Ambulanzkontakten, 679 Betten und rund 2.500 Arbeitsplätzen ist die KRAGES der größte Arbeitgeber des Landes. Damit nicht genug Superlativen, widmet man sich angesichts des Neubaus des Krankenhauses in Oberwart auch noch der größten Baustelle des Landes. Bis zur Inbetriebnahme im Jahr 2024 will man maximal 235 Millionen Euro verbaut haben. Spätestens 2026 will man seitens der KRAGES auch mit dem Neubau in Gols starten.

Pensionierungswelle bei Hausärzten droht

Sorgenfalten hingegen hat man eher im Bereich der niedergelassenen Ärzte. Im Vergleich zu anderen Bundesländern stehe das Burgenland zwar noch am „Allgemeinsektor“ gut da, aber die Versorgungsdichte an Hausärzten wird über die nächsten Jahre abnehmen. Von den derzeit rund 140 Allgemeinmedizinern und rund 90 Fachärzten würden in den kommenden fünf bis zehn Jahren etwa knapp die Hälfte in Pension gehen. Bis Ende 2021 könnten es rund 25 praktische und rund 15 Fachärzte sein, die sich in den Ruhestand verabschieden. Manche Gemeinden versuchen nun, Hausärzten ein „Zuckerl“ zu bieten.

In Jennersdorf beispielsweise gab es schon für mehrere Ärzte Förderungen der Gemeinde. Um die Gesundheitsversorgung auch weiterhin zu gewährleisten, können Ärzte, die sich für eine Planstelle mit Kassenvertrag bewerben, auch Förderungen von Land und Gemeinde bis 120.000 Euro erhalten. Voraussetzung ist die Verpflichtung, für mindestens fünf Jahre als Arzt im Burgenland tätig zu sein. Das Land vergibt auch Stipendien für ein Medizinstudium an der Danube Private University in Krems. Die Studenten müssen sich danach verpflichten für mindestens 60 Monate im Burgenland zu praktizieren.