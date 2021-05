Es sollten mit Eisenstadt, Oberschützen, Güssing und Jennersdorf weitere vier folgen. Einen Abriss zur Geschichte der burgenländischen Kulturzentren lest ihr am Donnerstag in der Serie „100 Jahre Burgenland“ in der aktuellen Ausgabe der BVZ.

Kulturzentren Oberschützen: Das Kulturzentrum Oberschützen mit Musikhochschule im Jahre 1982 Burgenländisches Landesarchiv, BF-Fotosammlung